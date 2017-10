Viņš skaidroja, ka pamatīgas grūtības uzņēmumā sākušās šī gada sākumā. Sarežģījumi radušies, jo uzņēmums kādu laiku esot darbojies uz iepriekš piesaistīto investīciju rēķina. Tāpat liela nozīme situācijas pasliktināšanā ir bijusi tam, ka vismaz pēdējo četru gadu laikā uzņēmums finanšu gadu noslēdzis ar zaudējumiem, kas radušies iepriekš izstrādātās stratēģijas dēļ.

Stratēģija paredzēja fokusu uz Āziju, kas neesot bijis pareizs lēmums, atzina Bērziņš, pamatojot, ka Āzija esot pārāk liels reģions, uz ko fokusēties. Filipīnās esot dibināts uzņēmums, atvērts arī uzņēmuma birojs investoru piesaistei, algoti darbinieki, kā arī pašu spēkiem atvērts veikals Singapūrā, kas kopumā veidoja lielus izdevumus un radīja milzīgas izmaksas.

Bērziņš atklāja, ka arī pēdējais finanšu gads, par ko vēl nav iesniegts finanšu pārskats, uzņēmumam "Stenders" bijis ar zaudējumiem, kas esot viens no iemesliem, kāpēc izlemts par uzņēmuma pārdošanu, piesaistot tam investoru.

Konkrētie Ķīnas uzņēmēji beigu beigās esot bijis vienīgais variants, lai glābtu uzņēmumu, lai gan kādu laiku uzņēmumam "Stenders" esot bijuši divi pircēji, no kuriem viens bijis franšīzes partneris no Ķīnas, bet otrs - uzņēmuma franšīzes partneris no Portugāles. Tomēr, izvērtējot situāciju uzņēmumā, kā arī ņemot vērā Ķīnas partneru īpatsvaru 40% apmērā no kopējā uzņēmuma "Stenders" apgrozījuma, tas esot bijis priekšlikums, no kura nevar atteikties, atzina Bērziņš.

Vēl viens aspekts ar Ķīnas partneriem bijis strīds par preču zīmes "Stenders" reģistrēšanu Ķīnā, kur preču zīme "Stenders" esot reģistrēta vismaz desmit gadus. Strīda iemesls starp nu jau bijušajiem uzņēmuma īpašniekiem un tagadējiem īpašniekiem esot bijis par to, ka Ķīnas partneri pamanījušies zīmi "Stenders" piereģistrēt pirms uzņēmuma "Stenders", stāstīja Bērziņš. Turklāt Ķīnas partneri savu rīcību motivējuši ar to, ka tādējādi viņi rūpējas par preču zīmes aizsargāšanu.

Tolaik, kad zīme tika reģistrēta Ķīnā, tā laika "Stendera" vadība un īpašnieki izlēma necīnīties par savām tiesībām uz savas preču zīmes reģistrēšanu pašiem. Tas skaidrojams ar lieliem izdevumiem. Lai arī pēc kāda laika uzņēmuma vadība tomēr esot gribējusi pacīnīties, no cīņas sākšanas esot atturējis risks zaudēt Ķīnas tirgu, kas no kopējā apgrozījuma veido 40%.

Tiesa, viens no veidiem, kā "Stendera" bijušie īpašnieki bija iecerējuši cīnīties, neiesaistoties tiesvedībā, būtu Ķīnas īpatsvara samazināšana kopējā apgrozījumā, atrodot citus eksporta tirgus, ar ko varētu samazināt Ķīnas partneru īpatsvaru, piemēram, līdz 10% no kopējā apgrozījuma. Taču šis plāns nav izdevies.

Līdz ar to, izvērtējot esošo uzņēmuma stāvokli, proti, "viens solis" no maksātnespējas, zaudējumi, kā arī lielais Ķīnas partneru īpatsvars apgrozījumā un vairāk nekā 100 veikali Ķīnā, "Stendera" bijušie īpašnieki izlēmuši pieņemt Ķīnas investoru piedāvājumu.

Darījuma summu Bērziņš neatklāja, jo tas neesot saskaņots ar pārējiem tā dalībniekiem, taču atzīmēja, ka ar pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem esot pieticis, lai izdotos nokārtot vairākas saistības.

Lūgts komentēt jauno "Stendera" īpašnieku solījumu saglabāt un modernizēt ražotni Latvijā, Bērziņš pauda pārliecību, ka Ķīnas investori saglabās Latvijā ražotni un arī to attīstīs, jo Ķīnā esot svarīgi, ka produkts tiek ražots Eiropā. Turklāt Ķīnā "Stenders" esot nopozicionēts kā produktu ražotājs no Ziemeļeiropas. Līdz ar to Ķīnas tirgū šie produkti ir ar augstu cenu. No produktu cenām "Stendera" veikalos Latvijā tā atšķiras par divām līdz trīs reizēm.

Bijušais "Stendera" līdzīpašnieks arī norādīja, ka, visticamāk, jauno īpašnieku fokuss galvenokārt būs Ķīna un Latvija, taču noteikti tikšot turpināts darbs arī citos Eiropas tirgos, kur darbojas uzņēmuma "Stenders" franšīzes partneri.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka par "Stenders" vienīgo īpašnieku kļuvis Kaimanu salās reģistrētais uzņēmums "CICC Ehealthcare Investment Fund". No 2.oktobra "Stenders" valdes priekšsēdētājas amatā iecelta Ķīnas pilsone Vu Sja (Wu Xia), bet par valdes locekļiem - Ķīnas pilsoņi Jans Gans (Yang Gang) un Džao Jans (Zhao Yang).

"Stenders" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2015.gada 1.aprīļa līdz šā gada 31.martam, bija 8,028 miljoni eiro, bet kompānijas zaudējumi bija 633 414 eiro apmērā.

Kompānija dibināta 2001.gadā. "Stendera" kosmētiku var iegādāties veikalos 27 pasaules valstīs, liecina informācija kompānijas mājaslapā.