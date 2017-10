Elīna Pinto: pensiju neapliekamā minimuma aizsardzības nodrošināšana mudinātu atgriezties daudzus Eiropā dzīvojošos latviešus

“Viens no pirmajiem pasākumiem, kas reāli varētu veicināt cilvēku atgriešanos, ir paredzēt pensijas neapliekamā minimuma aizsardzību pie atgriešanās Latvijā arī Eiropā mītošajiem Latvijas cilvēkiem. Ja šāds regulējums tiktu mainīts (tāpat, kā tas jau ir izdarīts attiecībā uz ASV un Kanādas pensionāriem), Latvijas budžetā katru gadu ieplūstu vismaz 0,1% no IKP,” Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēdētāja Elīna Pinto apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu", komentējot to, kādi varētu būt nākotnē gaidāmie re-emigrācijas pasākumi.