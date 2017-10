Ārvalstu mediji vēstī, ka 230 000 tonnas smagais kuģis tiek būvēts ātrāk, nekā iepriekš tika aplēsts un gaidīts. To, kā Francijā norit būvniecības darbi, medijiem izdevās arī redzēt klātienē.

Lai arī bija paredzēts, ka pirmajā braucienā kuģis dosies nākamā gada aprīļa otrajā pusē, debijas datums ir pārcelts uz 31. martu, kad tas piecas dienas no Barselonas kuģos uz Itāliju.

"Symphony of the Seas" var uzņemt 6000 pasažieru, piedāvājot tiem desmitiem atpūtas telpu, bāru un restorānu. Tas ir 3000 tonnas lielāks par iepriekšējo rekordistu - 226 963 tonnu smago "Harmony of the Seas", kas arī pieder kompānijai "Royal Caribbean".

Šajā milzīgajā kuģī strādās bārmeņi roboti, tāpat tur būs pieejamais garākais jūras slīdkalniņš, un kuģi rotās 12 000 dažādu tropisko augu.