Sākusies "Origo" biznesa centra celtniecība

Atbilstoši būvniecības grafikam pāļu lauka izveide jāpabeidz līdz nākamā gada februārim, informēja Kublačovs.

"Stacijas laukuma 1 teritorijā, kur paredzēts būvēt jauno multifunkcionālo centru tirdzniecībai un birojiem, turpinās sagatavošanās darbi, kurus veic SIA "Skonto būve". Jaunā ēka būs daļa no tirdzniecības centra "Origo" paplašināšanās projekta, kur pirmajos trijos stāvos atradīsies tirdzniecības platības, savukārt no ceturtā līdz sestajam stāvam 11 500 kvadrātmetru platībā - biroju telpas "Origo One"," skaidroja Kublačovs.

LCM valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds aģentūrai LETA iepriekš stāstīja, ka "Origo" biznesa centrs iekļaujas kopējā Rīgas pilsētvides attīstības plānā, un līdz ar tā realizēšanu 2019.gadā tiks sakārtots posms no Stacijas laukuma līdz Dzirnavu ielai. Jaunais "Origo" biznesa centrs iekļausies jaunās dzelzceļa stacijas projektā, rezultātā kļūstot par nozīmīgu, modernu un pievilcīgu galamērķi ar dažādiem tirdzniecības, ēdināšanas un citiem pakalpojumiem, stiprinot arī Rīgas un Latvijas starptautisko konkurētspēju.

"Galactico" tirdzniecības centru - "Alfa", "Mols", "Dole", "Origo" un "Galerija Centrs" - attīstītājas un nekustamā īpašuma apsaimniekotājas LCM kopējā apsaimniekojamā tirdzniecības centru platība Latvijā ir vairāk nekā 230 000 kvadrātmetru, bet visā Baltijā - 329 000 kvadrātmetru. LCM apsaimnieko arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā "Ülemiste".

Jau ziņots, ka LCM peļņa pērn bija 36 529 eiro, kas ir kritums gandrīz desmit reizes salīdzinājumā ar 2015.gadu, bet LCM apgrozījums saruka par 2,3% un bija 3,413 miljoni eiro.

LCM dibināta 2004.gada 30.septembrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 162 486 eiro. LCM vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums "Linstow".