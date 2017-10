Rīgā notiks vienīgā Baltijā ietekmēšanas mārketinga konference

Reģistrējieties konferencei par īpašu cenu www.clickconnect.lv. Ierakstot promo kodu Click25, saņemsiet 25% atlaidi.

26. oktobrī pieczvaigžņu viesnīcā "Pullman" Rīgā norisināsies kontaktu gadatirgus un ietekmēšanas mārketinga un e-komercijas konference Click&Connect. Tajā piedalīsies ietekmīgas zvaigznes un blogeri: viens no pasaulē populārākajiem „jūtūberiem” Stass Davidovs, dziedātāji Aminata un Roberto Meloni, aktrise Vita Balčunaite, TV dīva un stila ikona Maija Silova, modes blogeres Alina Keller un Agnija Grigule, raidījumu un pasākumu vadītājas Natālija Oļesik un Jeļena Tonova, modele Diāna Kubasova, komunikācijas speciāliste Svetlana Leva, populāru portālu un žurnālu redaktores Jevgēnija Šafreneka (brunch.lv), Inna Avina (Ļubļu), Almaza Pirha (3ade.lv), un daudzi citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Uz pasākumu aicināts ikviens, kurš vēlas uzzināt, kā, izmantojot konferences dalībnieku daudzmiljonu auditoriju, popularizēt savu biznesu.

Viens no pasaules vadošajiem jūtūberiem Stass Davidovs. (Foto: Publicitātes foto)

Reklāmas pasaulē notikusi pamatīga revolūcija. Cilvēki pērk nevis televīzijas kanālos un žurnālos reklamēto, bet gan to, ko savos sociālajos tīklos iesaka viedokļu līderi. Sociālo tīklu lietotāji atzīst, ka vairāk nekā 60 procentos gadījumu viņi kaut ko iegādājušies tieši pateicoties kāda blogera vai slavenības ieteikumam, un šī tendence ir aktuāla visā pasaulē. YouTube un Instagram zvaigznēs un visā pasaulē tiek investēti miljoni eiro, un šī biznesa vidējā atdeve ir aptuveni septiņi eiro no katra ietekmēšanas mārketingā ieguldīta eiro.

Konferencē Latvijas slavenības atklās, kā bizness var piekļūt viņu uzticamajai auditorijai, lai izmantotu ietekmēšanas mārketinga – pašlaik efektīvākā zīmolu virzīšanas veida - iespējas. Tāpat taps zināms, kādi ir viņu darba apstākļi, pēc kādiem principiem viņi izvēlas sev interesējošos sadarbības modeļus un kādus rezultātus tas dod.

Pazīstamā aktrise Vita Baļčunaite. (Foto: Publicitātes foto)

Click&Connect pasākuma laikā norisināsies arī unikāls kontaktu gadatirgus, kur uzņēmējiem būs iespēja iepazīties ar slavenībām, pastāstīt par saviem zīmoliem un uzreiz vienoties arī par sadarbību.

Saturīgajā un interesantajā konferences programmā viena no interesantākajām būs YouTube zvaigznes Stasa Davidova prezentācija. Viņa humora raidījumu This is Хорошо skatās aptuveni septiņi miljoni cilvēku, un vēl pāris tūkstoši seko paša Stasa gaitām sociālajos tīklos. Konferencē Click&Connect Stass atklās aktuālākās vlogošanas tendences, pastāstīs, kā uzņēmējiem gūt lielāko atdevi no YouTube kanālu sniegtajām iespējām un kādi sadarbības modeļi iespējami ar viņu pašu un This is Хорошo.

Savās zināšanās dalīsies arī komunikācijas speciāliste Svetlana Leva. (Foto: Publicitātes foto)

„Viedokļu līderu pakalpojumu izmantošana zīmolu virzīšanai un pārdošanas apjomu palielināšanai Latvijā tikai sākas, tāpēc biznesa pārstāvjiem rodas virkne jautājumu. Konferencē uz tiem tiks sniegtas atbildes, un es pastāstīšu, kā izmantot ietekmēšanas mārketingu, atklāšu veiksmīgus latviešu zīmolu piemērus, kā arī to, ar kā novērtēt viedokļu līderu auditoriju, cik maksāt par pakalpojumiem un kur tos atrast,” norāda konferences lektore, mārketinga speciāliste un aģentūras DreamCafe.lv dibinātāja Alīna Lisina.

Savukārt pazīstamais režisors un interneta mārketinga stratēģis Miks Ozoliņš (ASV) atklās efektīvus paņēmienus, kā piesaistīt pircējus ar reklāmu sociālajos tīklos.

Konferences viesu vidū būs arī modele Diāna Kubasova. (Foto: Publicitātes foto)

Tāpat seminārā tiks runāts par vēl kādu svarīgu un aktuālu tēmu – tiešsaistes biznesa psiholoģiju. Uzticības raisīšanas un pirkuma ietekmēšanas noslēpumos dalīsies starptautiski pieredzējušais interneta mārketinga speciālists, aģentūras AL&C dibinātājs Dmitrijs Krasnovskis. Viņa prezentācija atklās gandrīz slepenu informāciju par to, kā kontrolēti par vismaz 10 vai pat 50 procentiem uzlabot mājaslapas konversiju.

