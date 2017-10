Viss ir gluži pretēji Valsts kontroles apgalvojumiem. Visas nepieciešamās atļaujas ir saņemtas un pašvaldība arī guvusi ienākumus.

Valsts kontroles nekompetence

BOM ģenerāldirektore Sigita Poželaite-Šavļuga uzsver: „Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumā „Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” paustie apgalvojumi par nepilnībām un pārkāpumiem saistībā ar ogļūdeņražu izpētes un ieguves projektu Gudenieku pagastā ir nepilnīgi un aplami un tas sniedz neprecīzu un sagrozītu informāciju par BOM īstenoto ilgtermiņa projektu un liek apšaubīt VK spēju objektīvi veikt savu darbu.

Nevar piekrist, ka Kuldīgas novadā kopš 2010. gada, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, notiek nepieteikta ogļūdeņražu (jēlnaftas) ieguve, un pašvaldība nav saņēmusi ienākumus no naftas ieguves. Pašvaldībai ir veikti gan avansa maksājumi par nākotnes ieguvi, gan zemes nomas maksājumi.

Ziņojumā uzskaitītie miljoni liek šaubīties par VK kompetenci grāmatvedības jautājumos. Kāpēc nav publiskoti dati par zaudējumiem, veiktajiem ieguldījumiem? Šie cipari netiek uzrādīti, kas liek šaubīties par VK atklājumu patiesajiem mērķiem.

Ir acīmredzams, ka VK nav izpratusi izpētes darbu raksturu, nav vērtējusi to tiesisko regulējumu, kāds ir noteikts ogļūdeņražu izpētei un ieguvei. Ziņojums maldina sabiedrību par lietas faktiskajiem apstākļiem.

Apgalvojums, ka kopš 2010.gada notiek nepieteikta ogļūdeņražu ieguve, ir pretrunā ar normatīvo regulējumu, licences noteikumiem un BOM faktiski paveiktajiem darbiem. VK būtu jāzina, ka viens no ogļūdeņražu ieguves priekšnoteikumiem ir minimālās programmas izpilde, kas ir noteikta kā obligāta, kura paredz tai skaitā arī urbumu izveidošanu, eksperimentālo ieguvi, datu nodošanu Latvijas Valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, kā arī Ekonomikas ministrijas apstiprinājumu ogļūdeņražu ieguves sagatavošanas darbu uzsākšanai. Programmas izpilde notikusi par BOM līdzekļiem.

Eksperimentālā ogļūdeņražu ieguve ir valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrībai labi zināms fakts, arī realizācija ir atspoguļota dokumentāli. Nav zināms, pēc kādiem kritērijiem VK izdarīja secinājumus par ieņēmumu gūšanu un pilnībā ignorēja izmaksas programmas izpildei un eksperimentālās ieguves veikšanai.

Arī ziņojuma sadaļa, kurā runāts par neefektivitāti un nepietiekamu kontroli ir vērtējama kritiski. BOM nepārtraukti pārbauda dažādas iestādes. Vēlmi veikt pārbaudi ir izrādījušas pat tās iestādes, kuru kompetencē neietilpst veikt ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu pārbaudi. Pārbaudēs ir konstatēts, ka BOM ievēro vides aizsardzības prasības, regulāri veic monitoringu, uztur ISO 14001 standarta prasības, kas arī ir būtiskākais vides aizsardzības jomā.

Aicinājums ieviest valsts nodevu par ogļūdeņražu ieguvi pašvaldību un privātajos īpašumos skan neprofesionāli. Nav zināms, kas ir šīs idejas autors, bet šķiet, ka vēlme pēc sensācijas ir bijusi VK ziņojuma pamatā. Nav vērtēti tie nodokļi, kurus maksā BOM, kā arī svarīgi sociālie un ekonomiskie aspekti. VK nav pamanījusi plašo, gadiem ilgušo diskusiju ogļūdeņražu ieguves jomā, kā rezultātā netika noteikta valsts nodeva ogļūdeņražu ieguvei pašvaldību un privātajos īpašumos, jo nodoklis nevar būt piemērots dubultā apmērā. Diskusijā tika ņemta vērā to valstu pieredze, kurās minētajā jomā uzņēmēji strādā daudzus gadu desmitus.

BOM vērš uzmanību, ka līdz šim ir vienīgais reāli strādājošais uzņēmums nozarē. Neskatoties uz to, ka ir izdotas arī citas licences darbam gan sauszemē, gan jūrā, darbība tomēr nenotiek. Kāpēc? Tiek minēts, ka neskatoties uz regulāriem skaļiem valstsvīru paziņojumiem par nepieciešamo tautsaimniecības atbalstu, ierēdņu aparāta gatavoto politiku un pamatnostādnēm, reģionu atbalstu, birokrātijas un nejēdzību mazināšanu, procedūru nedublēšanu, investīciju piesaisti, realitātē notiek tieši pretējais. Bez tam, normatīvo aktu mainīgais regulējums ilgtermiņā strādājošai nozarei un dubulta nodokļa piemērošanas izskatīšana varētu būt galvenie iemesli, kas attur investorus veikt ievērojamus ieguldījumus Latvijā.

Ja VK mērķis tomēr ir radīt labvēlīgu tautsaimniecības vidi, tad VK jāuzklausa nozares speciālisti, lai labāk izprastu vajadzības nozares regulējuma labošanai, kas ļaus piesaistīt investīcijas un beidzot uzsākt reālu darbu arī citos licences laukumos”.

Apdraud naftas iegulu izpēti un ieguvi Latvijā

Jau ziņots, ka Valsts kontrole nākusi klajā ar skaļu paziņojumu, ka valsts no naftas iegulu izpētes un ieguves kompānijas neesot saņēmusi ievērojamu naudas summu par no Latvijas zemes izpumpēto naftu. Šādā veidā valsts neesot ieguvusi 133 000 eiro. Tomēr fakti liecina pretējo:

1. VK vispār nav vērtējusi un aprēķinājusi BOM veiktos maksājumus nodokļu budžetā. Netika arī skaidrots, ka miljoni, par kuriem tika runāts ziņojumā, ir apgrozījums, kuri ir ieguldīti izpētē.

2. VK nav vērtējusi, ka šīs izpētes laikā, kas veikta par BOM līdzekļiem (galvenokārt bankas aizdevumiem), iegūtie dati tiek nodoti valstij bez atlīdzības. Piemēram, kaimiņvalstīs izpētes stadijā uzņēmumam tiek piešķirtas nodokļu atlaides.

3. VK nav izpratusi darbību raksturu, nav vērtējusi tiesisko regulējumu, kāds ir noteikts ogļūdeņražu izpētei un ieguvei. BOM licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei tika izsniegta 2010. gada 27. janvārī, kas paredzēja pienākumu izpildīt minimālās ogļūdeņražu izpētes darbu programmu, tai skaitā - veikt eksperimentālo ogļūdeņražu ieguvi. Apgalvojums, ka kopš 2010. gada notiek nepieteikta ogļūdeņražu ieguve, ir pretējs normatīvajam regulējumam un licences noteikumiem. Licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei nenosaka ierobežojumus ogļūdeņražu izpētei. Eksperimentālā ogļūdeņražu ieguve nevar būt nesankcionēta ogļūdeņražu ieguve.

4. Ar pašvaldību tika noslēgts nomas līgums par tiesībām veikt ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus, kas nosaka maksājumus par nomu un par ogļūdeņražu ieguvi, kad tās kārtību ir apstiprinājusi Ekonomikas ministrija. Nomas līgums neparedz naftas ieguves maksājumus no ogļūdeņražu izpētes darbiem un nav arī tiesiska pamata noteikt naftas ieguves maksājumus no ogļūdeņražu izpētes darbiem. Valsts kontroles ziņojums šajā daļā nav ekonomiski pamatots un ir aplams. Ir vispār zināms fakts, ka ogļūdeņražu izpēte ir ļoti dārgs pasākums, urbumu ierīkošanas izmaksas ir lielas. Ja Latvijā ieviestu regulējumu, ka ir veicami maksājumi no pirmā iegūtā litra un bez valsts vai pašvaldības līdzdalības, tad nebūtu neviens, kas veiktu ogļūdeņražu izpēti.

5. Pašvaldībai ir veikti avansa maksājumi par nākotnes ieguvi 71 144 eiro apmērā, kā arī zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi.

6. VK nav tiesīga patvaļīgi interpretēt normatīvo regulējumu un līgumattiecības.

7. VK ziņojums ir aicinājums pārtraukt darbību, tādā veidā nodarīt zaudējumus BOM, cilvēkiem, kas strādā uzņēmumā, un rezultātā pašvaldībai un valsts budžetam, kam regulāri tiek maksāti nodokļi.

8. VK ziņojums palielina nenoteiktību, vēršas pret vienīgo komersantu ar kaitnieciskiem aicinājumiem – ieviest papildus nodokļus un nodevas, veikt izmaiņas likumdošanā, pastiprināt kontroli. Rezultātā tas apdraud ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijā.