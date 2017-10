Par darbu AS "Latvijas dzelzceļš" padomē viņš saņēmis 11 674 eiro, savukārt 7281 eiro un 336 eiro bija Griguļa alga attiecīgi SIA "Maiara Enterprise5" un SIA "Best Courland Hotel".

Tāpat "Pasažieru vilciena" jaunā vadītāja ienākumus pērn papildināja 378 eiro no Lauku atbalsta dienesta, 410 eiro no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī 396 eiro no bankas "Citadele".

Pagājušajā gada beigās Griguļa īpašumā bija divi dzīvokļi Rīgā, kā arī zeme Kandavas pagastā. Tāpat viņš deklarējis 55 737 eiro parādsaistībās, savukārt aizdevumu, kuru apmērs pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas, Grigulim nebija.

Kā ziņots, Grigulis amatā apstiprināts uz pieciem gadiem. Viņš bijis līdzīpašnieks teritoriālās plānošanas, būvniecības un tūrisma nozares uzņēmumos, pārvaldot to finanšu vadību, biznesa stratēģiju izstrādi, loģistikas vadību un Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes procesus.

Būdams "Comperio" valdes loceklis un ārštata konsultants, līdzdarbojies starptautisku investīciju un attīstības projektu piesaistē un īstenošanā loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jomā, sadarbojoties ar Tuvo Austrumu, NVS, Latīņamerikas un ASV partneriem.

Patlaban Grigulis ieņem arī AS "Latvijas dzelzcešs" padomes loceklis.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.