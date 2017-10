Turpina samazināties ūdeļu audzētavas "Baltic Devon Mink" apgrozījums; aug zaudējumi

Finanšu gadā, kas ilga no 2016.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.aprīlim, uzņēmums apgrozījis 5,013 miljonus eiro, kas ir par 36% mazāk nekā iepriekš, kad apgrozījums bija 7,837 miljoni eiro. Bet vēl pirms gada ūdeļu audzētavas apgrozījums bija 15,200 miljoni eiro.

Turpina augt arī "Baltic Devon Mink" zaudējumi, kas pagājušajā finanšu gadā sasniedza 2,374 miljonus eiro, bet iepriekš bija divtik mazāki - 1,134 miljoni eiro. Zaudējumus uzņēmums plāno segt no iepriekšējo gadu peļņas.

"Baltic Devon Mink" gada pārskatam pievienotajā vadības ziņojumā norāda, ka situācija tirgū ir uzlabojusies un radusies iespēja atjaunot ganāmpulku iepriekšējā līmenī, palielināts vaislas mātīšu skaits un arī jaundzimušo kucēnu bijis vairāk nekā vēl pirms gada. Taču kažokādu tirgus cenas un pieprasījums joprojām bijis zems.

Uzņēmums sācis attīstīt savu fermu Madonā, kas iegādāta no maksātnespējīgās SIA "Madona AB". Darbi fermā tiks turpināti arī šogad.

Pārskata gadā ūdeļu audzētājs saņēmis kredītu apgrozāmiem līdzekļiem no Kanādas izsoļu nama "North American Fon Auctions" 4,476 miljonu eiro apmērā, apgrozāmos līdzekļus finansēja arī grupas uzņēmums "Van Ansem Participaties", kura kopējā kredītu summa bija 400 000 eiro.

SIA "Baltic Devon Mink" pieder Nīderlandē reģistrētajam uzņēmumam "Van Ansem Participaties", "Aedon" no Luksemburgas un Latvijas komersantam SIA "Lemo Latvija", kas savukārt pieder ūdeļu fermas vadītājam Leifam Mogensenam.

Uzņēmums reģistrēts 2006.gadā, pēdējā pārskata gadā tajā vidēji strādāja 113 darbinieki.

Jau vēstīts, ka šogad maija sākumā "Baltic Devon Mink" ūdeļu fermā notikusi ielaušanās, atverot apmēram 400 būru.

Latvijas Zvēraudzētāju Asociācijas valdes locekle Sandra Vilciņa skaidroja, ka no būriem izlaižot ūdeļu mammas, dzīvnieki netiek glābti, bet gan tiem tiek nodarīts pāri. Līdz ar to šāda rīcība nav loģiska un ir nevēlama no dzīvnieku aizsardzības viedokļa.