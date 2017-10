Līdz 16.oktobrim plānots pabeigt "KVV Liepājas metalurga" pārdošanas darījumu. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

"KVV Liepājas metalurga" iespējamie pircēji palielinājuši pamatkapitālu līdz 7,535 miljoniem eiro

Bizness un ekonomika LETA

Iespējamie maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" mantas pircēji - AS "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" - šonedēļ palielinājuši uzņēmuma pamatkapitālu no 35 000 eiro līdz 7,535 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.