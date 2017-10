"Ryanair" nākamgad sāks lidojumus no Viļņas uz Atēnām

Kā norādīts "Ryanair" interneta vietnē, šai maršrutā reisi paredzēti divreiz nedēļā - ceturtdienās un svētdienās.

Septembrī tika ziņots, ka no nākamā gada jūnija lidojumus starp Viļņu un Atēnām sāks Grieķijas lielākā lidsabiedrība "Aegean Airlines". Kā norādīja triju Lietuvas starptautisko lidostu operatorkompānija "Lietuvos oro uostai", līdz oktobrim šīs kompānijas lidmašīnas no Lietuvas galvaspilsētas uz Grieķiju izlidos trešdienu un sestdienu rītos.

Līdz šim "Aegean Airlines" lidojumus no Lietuvas nav veikusi. Tā kļūs par septiņpadsmito aviokompāniju, kas piedāvā regulārus reisus no Viļņas lidostas un uz to.