Kā ietaupīt naudu apkures sezonā? Franču uzņēmums izveidojis īpašu "viedo termostatu"

Siltums ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai ziemā dzīvojamās telpas būtu komfortablas un mazinātos risks saaukstēties.

Taču jāpiebilst, ka komforts nebūt nav vienīgais iemesls efektīvai nama apsildīšanai.

Mājokli nav vēlams atstāt bez siltuma arī tādēļ, ka aukstumā un mitrumā veidojas cilvēka veselībai kaitīgais pelējums, ko vēlāk ir gandrīz neiespējami iznīdēt bez spēcīgiem ķīmiskiem līdzekļiem.

Kā sasildīt mājokli, esot darbā?

Šajā apkures sezonā, kad ziema solās būt salīdzinoši barga, der zināt, ka arī tepat Latvijā ir pieejami tā dēvētie viedrisinājumi, kas dod lietotājam pilnvērtīgu kontroli pār enerģijas patēriņu un sniedz iespēju ietaupīt kā patērēto enerģiju, tā arī izdevumus, kas rodas, apsildot mājokli.

Šīs ierīces, kuras ir iespējams sapārot ar viedtālruni, ļauj kontrolēt temperatūru savās mājās gan esot gultā, gan arī esot ārpus mājas.

Tādējādi esot, piemēram, darbavietā, ir iespējams laicīgi sarūpēt sev vēlamo klimatu mājoklī un atgriezties no darba tieši jums pielāgotos apstākļos.

Nama temperatūru ir iespējams arī plānot uz ilgāku laika posmu, izveidojot “apkures scenāriju”, kurš būtu balstīts uz jūsu ikdienas nepieciešamībām un dzīvesveida.

Latvijā iespējams iegādāties populārās Francijas kompānijas “Netatmo” ražotās viedierīces mājas pārvaldīšanai.

“Netatmo” ražotie produkti ir saņēmuši “CES Inovāciju, dizaina un tehnoloģiju godalgas” trīs gadus pēc kārtas – 2013., 2014., un 2015. gadā.

Viedais termostats

“Netatmo” termostata automātiskā pielāgošanās funkcija izmanto mājokļa izolāciju un ārpustelpu temperatūru, lai programmētu, kad temperatūra telpās būtu jāpalielina.

Tādējādi vadoties pēc faktiskajiem laika apstākļiem, iespējams panākt vēlamo temperatūru sev vēlamajā laika posmā.

Viedo termostatu iespējams kontrolēt ar speciālas mobilās aplikācijas palīdzību. (Foto: "Bajtel" arhīvs)

Pateicoties automātiskās aprūpes funkcijai, šī ierīce spēj informēt, kad tās baterijas enerģijas līmenis ir zems vai ziņot, ja apkures sistēmā ir notikusi kāda darbības kļūda.

Piefiksē tēriņus un pamāca, kā ietaupīt

Īpaši būtiska ir funkcija, kas ļauj termostatam analizēt enerģijas patēriņu, katru mēnesi piedāvājot jums pielāgotu enerģijas taupīšanas atskaiti.

Vadoties pēc šādas atskaites, iespējams sekot līdzi patēriņam un pielāgot apkures grafiku optimālai darbībai un naudas ietaupīšanai.

Papildus tam “Netatmo” termostats saglabā informāciju par ilgākā laika posmā reģistrēto temperatūru iekštelpās un piefiksē arī boilera aktivitāti.

Kā jau minēts, viedo termostatu iespējams kontrolēt, izmantojot īpašu, šai ierīcei izstrādātu aplikāciju, taču temperatūras iestatījumus var mainīt arī manuāli, ar roku. Termostata displejā tiek atainota arī temperatūra reāllaikā, konkrētajā brīdī.

Taču īpaši priecē tas, ka, koncentrējoties uz funkcionalitāti, franču ražotāji ir spējuši padomāt arī par šīs ierīces estētiskajiem aspektiem.

To iespējams personalizēt un vizuāli pielāgot tieši savām dzīvojamajām telpām, izvēloties uzliku krāsas. Termostata elektroniskie komponenti ietverti caurspīdīgā pleksi-stikla kubā, kura dizains izstrādāts atbilstoši minimālisma tradīcijām, kas, kā zināms, laika gaitā nezaudē estētisko aktualitāti.

Gudrā radiatora termogalva

Franču ražotājs piedāvā arī papildierīci, kas ļauj vēl efektīvāk izmantot viedo termostatu mājokļa sildīšanai.



“Netatmo” radiatora termogalva dod iespēju kontrolēt apkures sistēmas grafiku katram radiatoram, regulēt temperatūru katrā telpā atsevišķi, kā arī, atrodoties ārpus mājas.

Termostatu un termogalvas vieno arī estētiski pievilcīgs un katra gaumei pielāgojams dizains. (Foto: "Bajtel" arhīvs)

Iespaidīga un ļoti noderīga ir arī gudrās termogalvas spēja noteikt, kad telpā ir atvērts logs un vai notiek siltuma noplūde.



Lai mērītu temperatūru telpā, termogalvas izmato divus iebūvētus sensorus. Šie sensori salīdzina reālo temperatūru telpā ar uzstādīto temperatūru un, vadoties pēc ievāktās informācijas notiek karstā ūdens padeve radiatoros, tādejādi pilnvērtīgi kontrolējot telpas temperatūras uzstādījumus.

Aplikācija arī ļauj iestatīt atšķirīgu temperatūru katrai no namā instalētajām termogalvām. (Foto: "Bajtel" arhīvs)



Termogalvas komunicē savā starpā, izmantojot vienotu radio frekvenci, kura tiek veidota ar releja palīdzību. Savukārt relejs izmanto wi-fi pieslēgumu. Tieši šī sistēma arī dod iespēju kontrolēt termogalvas, atrodoties ārpus mājas.

Viedierīci var ērti papildināt un pielāgot

Būtiski, ka pie vienas releja sistēmas ir iespējams pieslēgt līdz pat 20 gudrajām termogalvām. Tas nozīmē, ka nopērkot komplektu, kurš sevī ietver 2 termogalvas, kā arī releju, jums ir iespēja to papildināt pēc vajadzības atsevišķi, iegādājoties papildu termogalvas.



Līdz ar to nav vajadzības uzreiz mainīt visas nama radiatoru termogalvas. To var darīt pakāpeniski, vai arī tikai tajās telpās, kurās tas nepieciešams. Aplikācija arī ļauj jeb kurā mirklī pieslēgt klāt papildu ierīces.

Jāpiebilst, ka šīm termogalvām nav būtiski, kāds ir apkures tips – centrālā apkure, gāzes apkure vai jeb kura cita veida kurināmā risinājums derēs. (Foto: "Bajtel" arhīvs)

Pētījumos ir secināts, ka, izmantojot šīs ierīces, iespējams samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 37%, vienlaicīgi efektīvi apsildot dzīvojamās telpas.

Mobilo aplikāciju, kura nepieciešama ierīču kontrolēšanai no attāluma iespējams lejupielādēt gan "AppStore" ("iPhone" viedtālruņiem), gan "Google Play" ("Android" viedtālruņiem).

Vairāk par produktu iespējams uzzināt ražotāja mājaslapā.

Latvijā "Netatmo" produkti pieejami salonā "Eleme".

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar "Bajtel".