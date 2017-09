Portāls Kasjauns.lv uzklausīja abu iesaistīto pušu viedokļus.

Latvijas meža īpašniekus satraukusi gan tā dēvētā dabas skaitīšana, kuras laikā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti meklē īpaši aizsargājamus dabas objektus un teritorijas, gan zaļo organizāciju aktivitātes, kuras pieprasa izbeigt mežu izciršanu. Gan vienā, gan otrā gadījumā draud apsīkt mežizstrādes apjomi un līdz ar to ienākumi no saimnieciskās darbības, kā arī, pēc mežu īpašnieku domām, pasliktinās mežu kvalitāte un līdz ar to visa ekoloģiskā situācija. Vienlaikus meža īpašniekus biedē mikroliegumu noteikšana viņu mežos, kas tur vairs neļaus veikt saimniecisko darbību. Te jāpiebilst, ka pašlaik mikroliegumus mežā var noteikt ne tikai bez īpašnieka ziņas, bet arī viņu neinformējot.

Ja meža īpašnieks regulāri neseko līdzi oficiālajiem reģistriem un nolemj izcirst mežu mikrolieguma teritorijā, nezināšanu viņu neatbrīvo no soda un viņam draud iespaidīgs naudas sods par „meža neatļautu atmežošanu” - fiziskajām personām no 1400 līdz 7100 eiro, juridiskajām personām — no 7100 līdz 14 000 eiro (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66.4 pants).