Zalāns raidījumā norādīja, ka ģeogrāfiskā ziņā Rīga uzņēmējiem ir izdevīga, tomēr viņu no galvaspilsētas izvairās birokrātijas dēļ. “Ja es izvēlētos būvēt lielu un jaudīgu ražotni, visdrīzāk es no ģeogrāfiskā nodokļa izvelētos Rīgu kā reģionu, gan darbaspēka, gan novietojuma dēļ. Bet es to visdrīzāk nedarītu Rīgā, jo būvniecības likumdošana Latvijā ir ļoti birokrātiska, un tā ir vēl birokrātiskāka tieši Rīgas pilsētā,” sacīja uzņēmējs.

Zalāns uzsvēra, ka Pierīgas pašvaldības ir uzņēmējiem draudzīgākas un vēlas viņiem palīdzēt. Rīgas dome esot daudz neatsaucīgāka: “Daudzi uzņēmumi ir Pierīgā tāpēc, ka tur pašvaldības vadītāji acīmredzot ir vairāk motivēti, viņi ir tuvāk. Tu nevari tikt pie Rīgas mēra, ja tu neesi IKEA, piemēram. Ar tevi vienkārši neviens nerunās. Nebūs tā, ka ar tevi kāds ļoti gribēs tikties.”

Uzņēmējs raidījumā apgalvoja, ka, viņaprāt, šādu tradīciju trūkums var novest pie negatīvām sekām, norādot, ka citu valstu galvaspilsētās, piemēram, Viļņā, pašvaldību pārstāvji ir pretimnākoši. “Viļņa ir ļoti labs piemērs. Kad viens Latvijas tirgotājs gribēja ieiet Viļņā, mērs uzreiz ar viņu satikās. Mums tādu tradīciju Latvijā (vai vismaz Rīgā) nav,” sacīja Zalāns.

