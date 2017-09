Savam pirmajam lidojumam gatavojas pasaulē lielākā lidmašīna

Amerikāņu biznesa magnāts Pols Allens (viņš reiz kopā ar Bilu Geitsu nodibināja arī "Microsoft"') šī gada jūnijā paziņoja, ka milzīgais lidaparāts, kuru sāka konstruēt 2011.gadā, pamazām virzās uz projekta nobeiguma fāzi.

Patlaban tiek veikti dažādas iekārtu pārbaudes. "Stratolaunch" gaisā varētu pacelties 2019.gadā. (Foto: AP)

Ceturtdien lidaparāts izbrauca no angāra, kur tika pārbaudītas visas lidmašīnas turbīnas un degvielas tvertnes. Kopumā jaunajai lidmašīnai ir seši dzinēji - pa trim katrā pusē, un tie sver 4000 kilogramu katrs. Testi noritēja trijās fāzēs (vispirms "sausajā" režīmā, tad ar degvielu un visbeidzot ļaujot katrai turbīnai darboties savā režīmā), un "Stratolaunch" izpilddirektors Džīns Floids paziņoja, ka "katrs no sešiem dzinējiem darbojas kā paredzēts".

Paralēli tam inženieri sāka pārbaudīt arī lidmašīnas kontroles paneļa darbību. Nākamo mēnešu laikā gaisa kuģi testēs ar lielāku jaudas līmeni, un tad jau lidmašīna izies uz skrejceļa.

"Stratolaunch" dizains krasi atšķiras no priekšstata par lidmašīnu, proti, visa būve ir it kā divas kopā savienotas lidmašīnas. Spārnu platums vien ir ko vērts - to platums pārspēj futbola laukuma garumu, bet vidusdaļa spējīga pārvadāt raķetes.

Lidaparāts konstruēts tā, lai spētu veikt lidojumus pat 24 stundas no vietas un pārvadāt milzīgas kravas.

Testa lidojumi tika plānoti jau 2016. un 2017. gadā, taču procesu aizkavēšanās dēļ "Stratolaunch" gaisā pacelsies - ātrākais - 2019.gadā, vēsta mediji.

Plānots, ka komerciālos lidojumus "Stratolaunch" sāks 2020.gadā.