Plānots, ka streikā piedalīsies 278 muitnieki.

Mazuls skaidroja, ka streika iemesls ir Latvijas valdības nespēja 10 gadu laikā pieņemt lēmumu par izdienas pensiju piešķiršanas koncepciju ar iekšējo un/vai ārējo drošību saistītām spēka struktūrām.

Viņš norādīja, ka 2007.gadā Latvijas valdība nolēma apturēt virzību 2004.gadā VID izstrādātajam izdienas pensiju likumprojektam muitas amatpersonām, kamēr nav izstrādāta izdienas pensiju piešķiršanas koncepcija. 2007.gada rudenī Ministru kabinetā iesniegtais Labklājības ministrijas informatīvais ziņojums par izdienas pensiju piešķiršanu netika pieņemts un tā izskatīšana tika atlikta līdz 2013.gadam. 2016.gada 13.jūlijā pēc triju gadu darba pie 2013.gadā Ministru kabinetā iesniegtās izdienas pensiju piešķiršanas koncepcijas, kura atbalstīja izdienas pensiju piešķiršanu arī muitas amatpersonām, valdība lēma, ka izdienas pensiju piešķiršanas koncepcija nav nepieciešama. Turpmāk katrai attiecīgās jomas ministrijai likums par izdienas pensijas noteikšanu bija jāvirza atsevišķi. Tomēr, kad 2017.gadā VID sāka virzīt pārstrādāto izdienas pensiju likumprojektu, no Finanšu ministrijas tika saņemts atzinums, ka tas darāms tikai tad, kad tiks izstrādāta izdienas pensiju piešķiršanas koncepcija.

"Paziņojumi no Labklājības ministrijas un Valsts kontroles par nepieciešamību palielināt izdienas pensionēšanas vecumu vai atteikties no to piešķiršanas ar iekšējo un/vai ārējo drošību saistītām spēka struktūrām, ir bīstama rīcība Latvijas drošībai laikā, kad valsts ne vienmēr spēj zemākā līmeņa drošību sistēmu darbiniekiem nodrošināt pietiekamas sociālas garantijas. Latvijas valdība lūdz palīdzību NATO sabiedrotajiem, tajā pašā laikā neveic mājasdarbus, lai stiprinātu savu karavīru, robežsargu, policijas, muitas kapacitāti un vienlaikus pieļauj un izplata nepārdomātus paziņojumus, ka izdienas pensijas tiks pārskatītas," norādīja Mazuls.

Pēc arodbiedrības vadītāja teiktā - nav pamata uzskatīt, ka valdība spēs pieņemt izdienas pensiju piešķiršanas koncepciju. Ņemot vērā minēto, "Neatkarīgā muitnieku arodbiedrība" no 27.septembra līdz 30.septembrim Latvijas muitas kontroles punktos rīkos četru stundu brīdinājuma streiku par izdienas pensiju sistēmas saglabāšanu un izdienas pensijas ieviešanu finanšu, muitas policistiem un muitniekiem no 2018.gada 1.janvāra.

Arodbiedrība brīdina, ka streika laikā, iespējams, samazināsies uz Eiropas Savienības ārējas robežas noformēto robežšķērsošanas operāciju skaits, kā arī palēnināsies muitas dokumentu noformēšanas laiks, tajā skaitā, kārtojot muitas formalitātes iekšzemes muitas iestādēs. Precīzus laikus un vietas, kurās noritēs streiks, arodbiedrība lūgs publicēt VID mājaslapā.

Muitnieku arodbiedrība lūdz visus ceļotājus un pārvadātājus, kuri šajā laikā bija plānojuši šķērsot valsts sauszemes robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, ņemt vērā, ka robežšķērsošanas formalitāšu kārtošanas laiks iespējams palielināsies, vai arī izvēlēties šķērsot Eiropas Savienības robežu citā Eiropas Savienības dalībvalstī.