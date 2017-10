Preses nama mēbeļu tirgotava "Viss antīkais" spiesta meklēt citas telpas

Kas notiks ar Preses namu – to pārbūvēs vai nojauks, lai vietā uzceltu jaunu augstceltni, vēl īsti skaidrs nav. To jaunie īpašnieki – Lietuvas investīciju fonds „Lords LB Asset Magement” neatklāj. Zināms vienīgi, ka astoņu gadu laikā teritorijas attīstībā plānots investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro. Tikmēr bijušās tipogrāfijas telpās darbojas Baltijā lielākais antikvāro mēbeļu veikals „Viss antīkais”.

Preses namu pārbūvēs baltieši kopā ar skandināviem

Šovasar Ķīpsalā, Balasta dambī, esošo vairākus gadus pamestībā brūkošo Preses namu, kuru piesedz lieli reklāmas plakāti, iegādājās Lietuvas investīciju fonds. Portāls Kasjauns.lv centās no fonda pārstāvjiem gan Rīgā, gan Viļņā uzzināt, kas tad īsti notiks ar augstceltni – to pārbūvēs vai nojauks un vietā cels ko jaunu? Kasjauns.lv tā arī skaidru atbildi nesaņēma. Te jāpiebilst, ka kompānijas pārstāvis Vitauts Matulevičs presei norādījis, ka investori vēl nav izlēmuši, ko iesākt ar esošo Preses nama ēku – to nojaukt vai pārbūvēt. Tomēr, pēc visa spriežot, iespējams, vēl kādus pāris gadus rīdziniekiem būs jāsamierinās ar ne visai pievilcīgo ēku, jo līgums ar bijušajās tipogrāfijas telpās ierīkoto veikalu esot noslēgts vēl vismaz uz gadu.

„Lords LB Asset Management” direktors Doms Kačinsks norādījis, ka viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc fonds iegādājies Preses namu, ir tā izdevīgā atrašanās vieta. Tam apkārt esošās teritorijas tuvākajā laikā kļūs par jauna pilsētas biznesa rajona centru. No šīs vietas ir ērti piekļūt gan Vecrīgai, gan lidostai. Pēc viņa apgalvotā, projekts Rīgā izveidos mūsdienīgāko biznesa rajonu, kā arī piesaistīs ārvalstu investīcijas, kas savukārt radīs jaunas darbavietas. Šajā Preses nama projektā piedalās investori no Zviedrijas un Dānijas, kā arī no Baltijas valstīm. Fonds nolēmis ieguldījumus Preses nama projekta attīstībā veikt vairākos posmos.

Matulevičs Viļņas laikrakstam „Verslo Žinios” teicis, ka preses nama teritorijā var izveidot darījumu centru 100 000 kvadrātmetru platībā.

4,3 miljonos vērto īpašumu pārdod par 16,8 miljoniem

Zemesgabalu Balasta dambī 5,8 hektāru platībā ar visu Preses nama ēku Lietuvas investīciju fonds par 16,8 miljoniem eiro iegādājās no „Ventspils naftas” grupas kompānijas „Latvijas kuģniecība”. Jāteic, ka pirkums varētu būt visnotaļ izdevīgs, jo bijušā Preses nama teritorijas kadastrālā vērtība ir 4,3 miljoni eiro (no tiem 5,8 hektārus plašais zemesgabals ir nepilnu 1,44 miljonu eiro vērtīs, bijusī tipogrāfijas daļa - 1,12 miljonu eiro vērta, bet augstceltne – 1,74 miljonu eiro vērta). Taču, kā norādījuši nekustamo īpašumu vērtētāji, kadastrālajai vērtībai nav saistības ar pašreizējo tirgus vērtību.

Lai gan Preses nama ēka pašreiz ārēji izskatās noplukusi un arī pirms dažiem gadiem uzņemtās fotogrāfijas no tās iekšpuses atklāj ne visai pievilcīgus skatus, īpašums nav klasificēts kā grausts. Tas ir iekļauts Rīgas pilsētas vidi degradējošo būvju sarakstā kā uzraugāms objekts. Tas nozīmē – ēka ir Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes uzskaitē un tās vizuālais stāvoklis tiek regulāri uzraudzīts kopš 2011. gada.

Preses nama tipogrāfijā – pasaku pils

Ja Preses nama bijušo redakciju augstceltnē valda pamestības sajūta, tad, ieejot blakusesošās kādreizējās tipogrāfijas plašajās telpās, tu nonāc teju vai pasakainas karaļpils atmosfērā. Antīkas un greznas mēbeles, lustras, dizaina priekšmeti... Nu jau vairāk kā piecus gadus tur saimnieko Baltijas valstīs lielākais antīko mēbeļu un interjera priekšmetu veikals „Viss antīkais”. Un ne vienkārši savu pārdodamo izkārtojis rindā jeb plauktos, kā to esam pieraduši redzēt lielveikalos, bet gan izveidojis desmitiem elegantu buduāru, viesistabu, kabinetu visdažādākajos stilos – jūgendā, Art Deco, klasicismā, rokoko, gotikā, čipendeilā, bīdermeijā, eklektikā. Tur var redzēt un atrast gan pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu mēbeles, gan arī bufetes, krēslus un daudz ko citu pat no 19. gadsimta otrās puses.

Un ne tikai atrast, lai iekārtotu savus apartamentus, birojus, viesnīcas, kabinetus, izstāžu zāles, muzejus, bet arī lai redzētu. Daudzi uz „Visu antīko” nāk, lai savas acis palutinātu ar skaisto, uztaisītu kādu skaistu foto (šajā interjerā savu kāzu fotosesijas iemīļojuši uzņemt daudzi jaunlaulātie, tur notiek arī fotosesijas glancētajiem stila un modes žurnāliem).

„Viss antīkais” ir teju vai grezna pasaku valstība, kura paslēpusies aiz ne visai pievilcīgā un laika zoba saēstā Preses nama fasādes. Veikals, ienākot šajās telpās, jau zināja, ka ar laiku tās būs jāatstāj, jo „padomju laika mantojums” Preses nams it nebūt nav rota galvaspilsētas centram, un agrāk vai vēlāk to sagaida ievērojamas pārbūves. Tas arī notiks, un „Viss antīkais” šajās telpās darbosies vēl kādus pāris gadus. Tikmēr uz turp sev noderīgas lietas rast var doties ikviens, varbūt arī vienkārši pabaudīt skaistumu. Un tas ir arī izdevīgi, jo „Viss antīkais” oktobrī rīko lielo izpārdošanu. Veikals pamazām sašaurinās un gaida pārmaiņas.

Veikala vadītāja Gita Pabērza uzsver, ka „Visā antīkajā” noskatīt sev kādu vērtīgu un skaistu lietu var atļauties jebkurš. Tas ir mīts, ka antīko mēbeļu veikals domāts tikai miljonāriem. Tur sev noderīgu lietu vai skaistu dāvanu var atrast arī par pieciem eiro, protams, ir arī glaunas bufetes, kas maksā vairākus simtus vai pat tūkstošus. Oktobra izpārdošanā tas būs vēl izdevīgāk - būs gan bezmaksas piegādes, gan restauratoru konsultācijas, gan citi izdevīgi piedāvājumi. Pabērza portālam Kasjauns.lv pastāstīja:

„Preses nams mums ir stratēģiski izdevīga vieta. Bet uz šejieni jau nācām ar domu, ka tas nebūs uz mūžiem. Un tas ir labi, ka šeit būs kaut kas vizuāli acij tīkams. Nevar pilsētas centrā būt tāda liela neapdzīvota un nepievilcīga ēka. Mums jau negribētos iet projām, bet zinām, ka tā notiks. Jau pašreiz esam jaunu telpu meklējumos, mums ir arī ļoti labi piedāvājumi no Eiropas un Krievijas. Esam izveidojuši preču uzkrājumus. Otra tik vērienīga un līdzvērtīga dažādus stilus apvienojoša veikala nav ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citur Eiropā.

Mēbeles mums nāk no Eiropas, mums ir laba sadarbība ar lielajiem gadatirgiem, dīleriem un izsolēm, arī no Latvijas kaut ko esam ņēmuši komisijā.

Pie mums iepērkas dažādi cilvēki. Mums ir gan dažāds cenu līmenis, gan arī mēbeļu mūžs ir ievērojams. Zemo cenu līmeņa mēbeļu veikali piedāvā mēbeles, kuru mūžs ir samērā īss - trīs pieci gadi, bet mēs piedāvājam mēbeles, kuru mūžs ir neizsakāmi lielāks. Vecākās mēbeles ir no 1880. gada, jaunākajām ir 20 - 50 gadi. Krēslu var nopirkt, sākot no 15 eiro, bet biroja krēsli var maksāt arī lētāk – sākot no pieciem eiro. Ļoti labs ozolkoka galds maksā 120 eiro, bufetes - no 200 līdz pat 2000, ēdamgaldi - no 100, žurnālgaldiņi - no 30 eiro. Vēl piedāvājam tepiķus, dažādas dāvaniņas – glāzītes, vāzītes, interjera lietas, svečturus un daudz ko citu.

Pircēji ir gan no Latvijas, gan Eiropas un Krievijas... Ir arī tā, ka mēs no Francijas atvedam mēbeli, to te restaurējam un tad tā aizceļo atpakaļ uz Franciju. Mums ir laba sadarbība ar restauratoriem – Rīgā ir ļoti labi restauratori.

Pie mums pirktās mēbeles var redzēt ne tikai privātajos apartamentos, bet arī ļoti daudzās viesnīcās, kafejnīcās, frizētavas. Tu nopērc vienu bufeti – un ir...!!! Visi Latvijas lielākie teātri pie mums iepērk mēbeles savām izrādēm, to dara arī filmu studijas. Tā kā mūsu mēbeles var redzēt gan izrādēs, gan kinofilmās”.