"Sākoties rudenim, optimisms iedzīvotāju noskaņojumā ir jūtami mazinājies," teica Lapsa, norādot, ka jaunākajā aptaujā respondenti kritiski vērtējuši gan Latvijas kopējās situācijas attīstību (-6 punkti), gan Latvijas ekonomikas stāvokļa izmaiņas (-4 punkti). Savukārt ģimenes materiālās prognozes, darba izredžu un valdības darba novērtējums saglabājies nemainīgs.

Pēc pētījuma datiem, iedzīvotāji lielāko kritiku pauduši par Latvijas kopējās situācijas attīstību, kuras vērtējums noslīdējis no -25 līdz -31 indeksa punktam. Kritiski novērtēta arī situācija Latvijas ekonomikā - par trim punktiem pasliktinājies Latvijas pašreizējā ekonomikas stāvokļa novērtējums (no -28 līdz -31), bet par četriem punktiem pasliktinājies novērtējums ekonomikas stāvokļa izmaiņām (no -18 līdz -22).

Pētījuma mainīgās daļas ietvaros šoreiz noskaidrots iedzīvotāji viedoklis par Latvijas veselības aprūpes sistēmu, uzskati par veselīgu dzīvesveidu, ikdienas paradumiem tā ievērošanā un uzskati par veselīga dzīvesveida tendencēm.

Plašāki pētījuma otrās daļas rezultāti tiks publiskoti ceturtdien, 21.septembrī.

"Baltic International Bank Latvijas barometrs" ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.