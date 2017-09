Shutterstock

Latvija gatavojas digitālajai revolūcijai – 5G mobilajiem sakariem

Auto un tehnoloģijas Karlīna Timofejeva

Internets un digitālās tehnoloģijas, integrējoties visās tautsaimniecības nozarēs un sabiedrībā, arvien vairāk maina to, kā mēs dzīvojam un strādājam. Nu gaidāma jauna digitālā revolūcija – pāreja uz 5G tehnoloģijām! Tā sola radīt pilnīgi jaunu izpratni par tehnoloģiju klātesamību ikdienā un pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Vēl ir gana garš ceļš mērojams no viedtālruņa uz viedpilsētu līdz pat vienotam Eiropu visaptverošam digitālajam tirgum. Lai uzzinātu vairāk par 5G ieviešanu tieši Latvijā un to, kā tas ietekmēs tieši tevi, skaties sižetu kanālā “RīgaTV 24” 20. septembrī pulksten 13:35!