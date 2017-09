Latvijā notiek gatavošanās čeku loterijas ieviešanai

Ministru kabinets uzdevis Finanšu ministrijai (FM) līdz 2018.gada 1.decembrim izstrādāt risinājumu čeku loterijas organizēšanai. Attiecīgi FM arī uzdots palielināt pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu prognozi par 2,95 miljoniem eiro 2019.-2020.gadā.

Savukārt 2018.gadā FM budžetā paredzēti 200 000 eiro Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informācijas tehnoloģiju (IT) nodrošināšanai, bet 2019.gadā un 2020.gadā jāparedz 250 000 eiro čeku loterijas administrēšanai un balvu fondam.

Reizniece-Ozola sacīja, ka čeku loterijas ieviešanas fiskālā ietekme jau ir izvērtēta, bet patlaban jārisina ar loterijas ieviešanu saistīti praktiski jautājumi, pie kuriem strādā VID un VAS "Latvijas Loto", ņemot vērā uzņēmuma pieredzi loteriju īstenošanā.

"Ir skaidrs, ka čeku loterija tiks ieviesta, bet līdz tam nepieciešami sagatavošanās darbi. Plānots, ka šādas loterijas koncepciju un risinājumus izstrādās līdz nākamā gada otrajai pusei," prognozēja finanšu ministre.

Pēc viņas teiktā, lai ieviestu čeku loteriju, VID ir jāpielāgo IT sistēmas un jāsaprot, kā to praktiski īstenot, lai šādu loteriju būtu ērti veikt.

"Ja čeki būs jāsūta pa pastu, tad diez vai būs liela interese. Drīzāk jādomā par to, kā šo loteriju ieviest ar mājaslapas vai mobilās aplikācijas starpniecību. Katrā ziņā ideja par čeku loteriju patlaban ir "zaļa" un tā vēl ir jāapstrādā," atzina Reizniece-Ozola.

Kases čeku loterija ieviešana ir minēta 2016.gada 10.jūnijā apstiprinātajā ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, taču šī gada vasarā ar iniciatīvu ieviest valsts organizētu Vislatvijas čeku loteriju nāca klajā Saeimas deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK). Pēc Parādnieka domām, čeku loterijas radītos ienākumus varētu novirzīt, piemēram, ģimenes atbalsta politikas pasākumiem.

Savukārt šā gada septembrī Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" sacīja, ka lielākais ieguvums no valsts organizētas čeku loterijas ieviešanas būtu sabiedrības ieradumu maiņa, jo cilvēki pierastu prasīt čekus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

Pēc premjera teiktā, valsts organizētas čeku loterijas ir ieviestas jau citviet pasaulē, tai skaitā arī kaimiņzemē Igaunijā. "Tas ir viens no paņēmieniem, lai mainītu cilvēku ieradumus. Respektīvi, ja mēs paņemam čeku, mēs ļoti apgrūtinām tos, kuri negrib maksāt nodokļus. Tas nozīmē, ka kļūst grūtāk nesamaksāt nodokļus. Tas nozīmē, ka budžetā ieplūst vairāk naudas," skaidroja valdības vadītājs.

Tajā pašā laikā valdības vadītājs gan aicināja uzmanīgi izturēties pret aplēsēm par šīs Vislatvijas čeku loterijas iespējamo finansiālo pienesumu valsts budžetam. "Reālais efekts ir apmēram trīs miljoni eiro gadā no ēnu ekonomikas tad, kad šāda loterija tiek ieviesta, atskaitot to, ka, protams, būs ievērojams balvu fonds," pastāstīja Kučinskis, piebilstot, ka idejas autori valsts finanšu plānos no loterijas bija iecerējuši paredzēt daudz lielāku fiskālo ietekmi.