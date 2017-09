Būt uzņēmējam – apmainīt vieglu dzīvi pret interesantu

V. Sosārs ir pārliecināts, ka uzņēmējs pēc būtības ir cilvēks, kurš plāno mērķa sasniegšanu neatkarīgi no pieejamo resursu apjoma. “Uzņēmēja domāšanas veids ir īpašs, tas nevadās tikai pēc tādiem apstākļiem kā pieejamais laiks, nauda vai līdzstrādnieki. Uzņēmēja domāšana tiek strukturēta tieši konkrēta mērķa virzienā, pārējo mēģinot iespēju robežās pielasīt. Patiesībā, sākumā mums, uzņēmējiem, ir diezgan vienalga, cik mums ir resursu, jo tas neietekmē vai ļoti mazā mērā ietekmē mūsu ceļu uz galamērķi,” teic pieredzējušais uzņēmējs un vairāku veiksmīgu starptautisku biznesa projektu īstenotājs, iedrošinot ikvienu, kurš sasniedzis 17 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību ar savu biznesa ideju Latvijas vai pasaules mērogā, pieteikties inovatīvo biznesa ideju konkursam “Ideju kauss 2017”, kuru jau devīto reizi organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Uzņēmējdarbības apmācība augstskolā – ideāla iespēja radīt un attīstīt savu biznesa ideju

Uzņēmējdarbībai augstākās izglītības apguves sistēmā ir jābūt kā modulārai praktiskai apmācībai, kas noder teju jebkuras specialitātes studentiem, un tā ir jāmāca praktiķiem jeb cilvēkiem, kas ir uzņēmēji, nevis akadēmiskajam personālam, uzskata V. Sosārs. “Tas ir īpaša domāšanas veida un praktisku darbību apkopojums, kas palīdz vēlāk izvairīties no daudzām iespējamām neveiksmēm vai tās nemaz nepieļaut, uzsākot savu biznesu vai jau nodarbojoties ar uzņēmējdarbību. Rīgas Ekonomikas augstskolā cilvēki, kuri apgūst uzņēmējdarbības kursu, veic praktiskas lietas – strādā pie savu, konkrētu ideju komercializācijas, modelēšanas un iespēju robežās arī realizācijas. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir radīt viņiem sajūtu, ka tas ir “mans projekts”, un iedot minimālo rīku kopumu tā attīstīšanai praktiski, lai viņiem pašiem nebūtu no jauna jāizgudro ritenis un tādējādi varētu daudzas lietas paveikt ātrāk, lētāk un bez kļūdām.”

Tieši šāda vide un pasniedzēju metodiskā pieeja augstskolā var būt auglīga, lai studentiem rastos pirmie aizmetņi kādai daudzsološai biznesa idejai, pie kuras veiksmīgi sākt strādāt jau studiju laikā. “Daudzi lieli projekti sākas kā blakuslieta. Un tad pienāk brīdis, kad tavs projekts kļūst tik liels, intensīvs un nopietns, ka vari pie tā sākt strādāt pastāvīgi,” teic pieredzējušais uzņēmējs un konkursa vebināra lektors.

Viņaprāt, vienīgais ceļš uz labu biznesa ideju ir ģenerēt daudz ideju un jo vairāk, jo labāk: “Ir vērts iemācīties sevi radināt ģenerēt idejas, mēģināt rast problēmām risinājumus. Patiesībā dažādas biznesa idejas mums galvā rodas pārsteidzoši un diezgan bieži, taču vairums no tām vienkārši netiek komerciāli realizētas, jo praktiski dzīvē jau ir tā, ka pati ideja no visa darāmā apjoma jeb projekta realizācijas sastāda tikai piecus procentus, deviņdesmit pieci procenti ir tās realizācija, ieviešana dzīvē.”

Tāpat V. Sosārs iesaka jauniešiem arī vairāk izmantot iespēju studēt ārzemēs, iesaistoties tik dažādās pieejamajās starptautiskās mācību programmās vai brīvprātīgajā darbā, tādējādi paverot plašāku savu redzesloku uz pasaulē notiekošo un radot spēju labāk lasīt dažādus, tostarp sociālus, kulturālus kontekstus. Šāda pieredze ļaus vieglāk un ātrāk adaptēties jaunos apstākļos, situācijās un pie negaidītiem pavērsieniem, un tas ilgtermiņā noteikti palīdzēs savas uzņēmējdarbības veidošanā, kur jābūt ļoti fleksiblam, lai spētu veidot savu sapni par reālu dzīves sastāvdaļu.

V. Sosārs aicina ikvienu, kurš jebkad ir interesējies par uzņēmējdarbību, bet vēl neko nav uzsācis, izmanto šo iespēju un pieteikties LIAA biznesa ideju konkursam "Ideju kauss 2017". Tā būs iespēja soli pa solim attīstīt ideju jau potenciāla biznesa veidolā, saprast, kādas ir idejas komercializācijaas iespējas un saņemt pietiekamu zināšanu un pieredzes bāzi, kuru izmantot turpmāko ideju realizācijai.