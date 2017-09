Idejai ir nulles vērtība, ja nav rīcības

“Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka vienai pašai idejai nav vērtības, proti, lai sasniegtu praktisku rezultātu, ir nepieciešams plāns, kā to komercializēt. Tādēļ pirmais solis ceļā uz idejas realizēšanu ir piecelties un sākt rīkoties. Nekam neder, ka jūs kaut simts reižu pārdomājat un izvērtējat savas idejas – ir jāveic praktiskas, iespējams, pat taustāmas darbības, lai tās iegūtu reālus apveidus.”

Lai rīkotos un panāktu progresu, ir jābūt zināmām prasmēm, vai arī jāvēršas pie kāda, kurš var palīdzēt norādīt uz to, kas konkrēti ir jādara, uzsver D. Štēbelis.

“Man personīgi paraugs ir bijusi mana ģimene. Kamēr biju mazs, mani vecāki nodarbojās ar uzņēmējdarbību, un es redzēju, kā viņi to dara. Tas viss bija manā acu priekšā, līdz ar to šī situācija man ir pazīstama, tāpēc jūtos droši šajā vidē, jau vairāk nekā desmit gadu būdams uzņēmumu un komandu vadītājs.”

Ikviens var kļūt par uzņēmēju

Cilvēkam ir jāpiemīt konkrētām īpašībām, lai kļūtu par uzņēmēju, skaidro D. Štēbelis. “Primāri ir ziņkārība. Lai cik jocīgi tas neizklausītos, man liekas, visus uzņēmējus var raksturot kā ziņkārīgus, jo viņi nepārtraukti meklē iespējas un risinājumus problēmām. “Kāpēc?” ir jautājums, ko uzņēmējs uzdod sev katru dienu.

Otrkārt, uzņēmēja raksturīpašības ir mērķtiecība un neatlaidība. Līdzīgi kā sportā, arī uzņēmējdarbībā ir jāstrādā, jādefinē un jāfokusējas uz mērķi, bet, kad plānotais rezultāts sasniegts, jāiet tālāk neatkarīgi no tā, cik lielas un mazas problēmas ir ceļā. Mērķtiecība un neatlaidība ļauj virzīties uz priekšu, neapstāties pie pirmajām sastaptām problēmām vai sasniegumiem. Daudzi jaunie uzņēmēji paliek pusceļā, jo viņiem trūkst neatlaidības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Treškārt, ir jābūt ambīcijām un ticībai saviem spēkiem. Visi sekmīgi uzņēmēji raksturojami ar to, ka viņiem ir ambīcijas, ka viņi redz tālāk par rītdienu. No ambīcijām rodas arī jauni mērķi, uz kuriem viņi virzās, darot to neatlaidīgi.

Uzņēmējdarbība nav parasts darbs – tas ir piedzīvojums, kurā katru dienu tiek gūta jauna pieredze un zināšanas. Es bieži minu piemēru par kalnā kāpšanas ekspedīciju – lai sasniegtu rezultātu, nokļūtu virsotnē, tev ir nepieciešams plānot un gatavoties. Līdz virsotnei ir jāsasniedz vairākas bāzes stacijas, un ir pilnībā saprotami, ka būs daudzi neparedzēti šķēršļi. Sasniedzot kārtējo bāzes staciju, tu rūpīgi izplāno nākamo posmu un dodies ceļā, jo augstāk esat uzkāpuši, jo situācijas ir sarežģītākas un izaicinošākas. Uzņēmējs manā skatījumā ir cilvēks – orķestris, kuram nepieciešams nepārtraukti mācīties un papildināt savas zināšanas, lai uzlabotu “kalnā kāpšanas” prasmes un iemaņas.

Faktiski, uzņēmums visu laiku ir pakļauts ārējiem ekonomiskiem, politiskiem, tehnoloģiskiem un sociāliem apstākļiem, tāpēc pārmaiņas ir uzņēmēja ikdiena un ar tām ir jāprot sadzīvot. Topošajiem uzņēmējiem gan jāzina, ka tas nav vienkārši, taču aizraujošs piedzīvojums ir garantēts. Tā ir unikāla iespēja, bagātināt sevi ar kaut ko jaunu – gan zināšanām, gan ar jaunām iespējām un kontaktiem.”

Komanda un misijas apziņa

Spēcīga komanda ir priekšnosacījums veiksmīgai uzņēmējdarbībai, uzskata D.Štēbelis: “Kad kopā sanāk līdzīgi domājoši cilvēki ar vienotu mērķi, kuri vēlas kaut ko mainīt, radīt pozitīvu ietekmi vai sasniegt kopēju mērķi – tā ir komanda ar kopēju misijas apziņu. Kad komandas misija ir skaidri noformulēta un tā ir saprotama visiem komandas biedriem, tad ikdienā saskaroties ar grūtībām vai neveiksmēm, jebkuri šķēršļi ir pārvarami.

Ir svarīgi nekrist izmisumā, kad nav izdevies sākotnēji iecerētais. Komanda ar misijas apziņu vienmēr var atgriezties sākuma punktā, pārdefinēt pieeju, produkta risinājumu vai biznesa modeli. Satiekoties ar jaunajiem uzņēmējiem, mēs vienmēr noskaidrojam, kāds ir komandas kopīgais, lielais mērķis, kas virza uz priekšu un kāpēc mums tas ir svarīgi.”

