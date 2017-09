Pēcpusdienās un vakaros uz lidostas piebraucamā ceļa veidojas pamatīgi satiksmes apgrūtinājumi, taksistu bezkaunīgi manevri un vairs nav iespējams izkontrolēt pasažieru apkrāpšanu ar nepamatoti augstiem rēķiniem. "Vakardien tas diemžēl rezultējās ar to, ka veidojās milzīgs sastrēgums uz iebraukšanu autostāvvietā un nācās iejaukties ceļu policijai, lai atrisinātu situāciju," stāsta lidostas pārstāve Laura Karnīte.

Policija likusi sodus par it kā neatļautu stāvēšanu uz autoceļa, bet taksisti bijuši neizpratnē, jo stāvot sastrēgumā. Lidosta tagad radusi kaut nelielu risinājumu - pirms iebraukšanas tās teritorijā šodien ir ierīkota speciāla uzgaidāmā josla starp lidostu un Latvijas Pastu. "Tiks izdalīts viens konkrēts ielas posms, un tiks atļauta stāvēšana taksometriem ar Mārupes novada licencēm," stāsta Karnīte.

Tagad taksisti brauc uz lidostu tikai tajos laikos, kuros ir visblīvākie saraksti ar ielidojošiem reisiem. Pārējā laikā, kad nosēdusies viena vai divas lidmašīnas, taksometru praktiski nav. Tā kā tiesas lēmuma dēļ šonedēļ lidosta bija spiesta likvidēt tradicionālo taksometru joslu un pārveidot par īstermiņa stāvvietu, tad tikai pirmās desmit minūtes ir bezmaksas. Taksisti par gaidīšanu maksāt nevēlas. Iepriekš lidostai līgums ar "Baltic Taxi" un "Red Cab" paredzēja, ka šajā teritorijā jābūt konkrētam skaitam taksometru nepārtraukti. Tagad, kad spēkā vairs nav šī vienošanās, cilvēkiem ir jācīnās par taksometriem.

Neizpratni par situāciju pauž Rīgā tikko ielidojušie pasažieri. "Mēs gaidām jau 15 minūtes. Kad bijām te iepriekš, taksi varēja uzreiz dabūt, līdz ko iznācām ārā no termināla. Tagad situācija ir ļoti slikta. Nolēmām izsaukt auto no "Taxify"," saka tūrists no Norvēģijas Ēriks. Neizpratnē ir arī tūrists no Lielbritānijas Adams: "It kā lidosta, bet šķiet neparasti, ka te nav neviena taksometra." Ceram, ka būs."

Vilšanos par jauno situāciju ir paudusi arī Ārvalstu investoru padome Latvijā. To, pirmkārt, satrauc, ka pie lidostas tagad varēšot nokļūt arī negodīgie taksisti, kas no klientiem par braucienu līdz centram prasīs nesamērīgi augstu maksu. "Uzliktas nesamērīgas cenas par braucienu no lidostas uz centru, uz jebkuru vietu un netiek izsniegti čeki par darījumu, netiek brīdināti, par kādu summu tiek pārvadāti. Būtībā kropļo biznesa vidi," saka Latvijas Ārvalstu investoru padomes izpilddirektore Marta Jaksona. Otrkārt, investoru padome satraucas, ka ārvalstu uzņēmējiem var rasties ļoti slikts iespaids par Latviju, ja tagad pat pie lidostas sāksies "takšu kari" ar vardarbību, kā tas ik pa laikam gadoties, piemēram, Vecrīgā.