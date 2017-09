Latvieši arvien retāk brauc uz Krieviju

No Latvijas šī gada pirmajā pusgadā Krievijā iebrauca 123 000 cilvēku, no Igaunijas -186 000 cilvēku, bet no Lietuvas – 113 000.

Līdz ar to Latvija ir 17. vietā starp valstīm, no kurām visvairāk Krievijā ierodas ceļotāji, Lietuva – 18., bet Igaunija – 14. vietā. Jāteic, ka arī no mūsu kaimiņvalstīm sarucis uz Krieviju ceļojošo skaits: no Lietuvas - par septiņiem, bet no Igaunijas - par diviem procentiem. Salīdzinoši gada laikā visvairāk tūristu skaits samazinājies no Polijas – par 48 procentiem.

Savukārt visvairāk tūristu skaits Krievijā pieaudzis no Turcijas – par 127 procentiem, kas noteikti saistīts ar to, ka beidzies pirms gada iestājušais atsalums Turcijas un Krievijas attiecībās, kad Krievija uz Turciju sadusmojās par notriekto armijas lidmašīnu, kas, pārkāpjot Turcijas gaisa telpu, lidoja no Krievijas uz Sīriju. Šī konflikta dēļ arī praktiski vairs nenotika tūrisma braucienu starp abām valstīm.

Visvairāk iebraucēju Krievijā reģistrēts no Ukrainas (3 895 000), Kazahstānas (1 536 000) un Ķīnas (552 000). Te gan jāteic, ka šī statistika var būt arī tieši nesaistīta ar tūrismu. Ieceļotāju skaits no Ukrainas saistīts ar tur esošo karadarbību, bet no Kazahstānas – ar ekonomiskiem apstākļiem. Tūristu skaits Krievijā galvenokārt pieaug, pateicoties ceļotāju skaitam no Dienvidaustrumāzijas – Ķīnas, Dienvidkorejas un Japānas. Šī gada pirmajā pusgadā Krievijā viesojās gandrīz 11 miljoni tūristu.