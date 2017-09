"Šis spriedums ir vērsts uz konkurences veicināšanu lidostas "Rīga" teritorijā, pasažieriem dodot iespēju piekļūt pie jebkura taksometra pakalpojuma sniedzēja, nevis tikai pie tiem, kuriem ir izsniegtas caurlaides," saka Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Konkurences padome jau kopš 2008. gada esot meklējusi veidu, kā visiem taksometriem dot vienlīdzīgu piekļuvi lidostai, bet vienmēr atdūrusies pret argumentu – lidosta esot privāta teritorija un varot ieviest savus regulējumus. Tagad Administratīvā tiesa, kurā lietu ierosināja kāds neapmierināts taksists, lēmusi, ka lidosta tomēr ir publiska teritorija un ikvienam ir tiesības tur sniegt taksometru pakalpojumus.

"Lidosta "Rīga" nav taksometru pakalpojumu organizētājs, un lidosta "Rīga" nav tiesīga nekādi ierobežot taksometru piekļuvi savai teritorijai," pārliecināta ir Konkurences padomes priekšsēdētāja.

Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis, kurš iepriekš strādāja Administratīvajā tiesā un bija iesaistīts taksometru lietas izskatīšanā, uzskata – lidostas arguments, ka taksometru nekontrolētā plūsma gar pasažieru ielidošanas termināli apdraudot civilo aviāciju, neiztur kritiku. Tikpat labi cilvēku apdraudējums esot iespējams arī lidostas otrajā stāvā pie reģistrācijas galdiem, jo tur visu laiku nekontrolētā apjomā braukā automašīnas.

"Šādi aspekti par civilās aviācijas drošību un starptautisku saistību pārkāpumiem nekad neizskanēja, šķiet, tiesas procesā. Tā kā, manuprāt, šie argumenti tiek piemeklēti, lai kaut kādā veidā attaisnotu šo divu kompāniju un lidostas "Rīga" rīcību, kādā veidā tā favoritizēja šīs divas taksometru kompānijas," saka Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs Neimanis.

Tikmēr vairāk nekā tūkstoš taksistu intereses pārstāvošā Latvijas Taksometru vadītāju arodbiedrība tomēr ir lidostas pusē. Tā uzskata, ka negodīgo pakalpojumu sniedzēju īpatsvars ir pārāk liels un lidosta drīzumā pieredzēšot pamatīgas problēmas. Latvijas Taksometru vadītāju arodbiedrības valdes loceklis Ģirts Mazurs prognozē: "Nekas labs tur nebūs, jo būs pārāk daudz taksometru, būs negodīgi taksisti, būs ļoti daudz apkrāptu klientu. Pilna Vecrīga ir ar negodīgiem taksistiem. Arī autoosta, kas gaida tikai ārzemju klientus, lai tos apkrāptu. Ja visa nozare strādā ārpus likuma, ja netiek maksāti nodokļi, netiek ievērota darba likumdošana, nu būs vēl sliktāk." Taksistu arodbiedrība uzskata, ka lidostai būtu bijis tomēr jāpiemēro izņēmuma zonas statuss, un konkursa kārtībā drīzāk būtu jānosaka pat tikai viena taksometru pakalpojumu sniedzošā firma.

Pildot Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, no šodienas lidostā "Rīga" nekontrolētā apjomā var braukt ikviens taksometru pakalpojumu sniedzējs. Līdz ar to priekšrocības zaudējušas "BalticTaxi" un "RedCab", kurām vienīgajām līdz šim bija iespēja uzņemt pasažierus pie atlidošanas termināļa. Priekšpusdienā tas bijis radījis lidostā apjomīgu pieplūdumu ar taksometriem. Īslaicīgi esot radies haoss, jaunpienācēji esot uzvedušies bezkaunīgi un bijis jālūdz palīdzība Valsts policijai. Lidosta to uzskata par drošības apdraudējumu.