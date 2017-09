Cenšas izkrāpt 44 000 eiro, labā latviešu valodā lūdzot veikt steidzamu maksājumu

"Cert.lv" pārstāvji ziņo, ka augustā saņēmuši ziņojumus par krāpniecības mēģinājumiem no vairākiem uzņēmumiem un iestādēm, kuru vadītāju vārdā tika lūgts veikt steidzamu maksājumu 44 000 eiro apmērā.



Neviens no krāpniecības mēģinājumiem nebija veiksmīgs, neskatoties uz to, ka e-pasta teksts bija sagatavots labā latviešu valodā, norāda eksperti.



Visi adresāti atpazina krāpniecību pēc nekorektās atpakaļadreses. Dažos gadījumos papildu aizdomas radīja arī tādas nianses, kā sūtītājam neraksturīga rakstīšanas maniere vai paraksts.



Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.



