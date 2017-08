Tostarp 28% respondentu atbildējuši apstiprinoši, norādot, ka tas ir iespējams, ja ir draugi vai radi, kas palīdz iekārtoties darbā, 24% aptaujāto pauduši uzskatu, ka nav nepieciešama augstākā izglītība, ja ir strādāts praksē, kuras laikā praktikants sevi ir pierādījis. Tikmēr 18% aptaujas dalībnieku šādu pārliecību pamato ar iemeslu, ka darba devēji vērtē tikai iepriekšējo pieredzi.



Vienlaikus 30% aptaujas dalībnieku pauduši uzskatu, ka bez labas izglītības panākumus karjerā nevar gūt, tostarp 17% respondentu norādījuši, ka augstākā izglītība ir svarīgs faktors, ja vairākiem kandidātiem ir līdzīga pieredze, 9% aptaujāto atbildējuši, ka bez augstākās izglītības nevar iegūt darbu prestižā uzņēmumā, bet 4% aptaujas dalībnieku atzīmējuši, ka bez izglītības nevar iegūt nepieciešamās zināšanas, lai sasniegtu karjeras virsotnes.



Aptaujā arī noskaidrot, ka pārliecināti par radu un draugu nozīmi karjeras veidošanā ir vienlīdz daudz abu dzimumu pārstāvji. Savukārt to, ka izglītība ir svarīgs faktors, ja vairākiem kandidātiem ir līdzīga pieredze, īpaši uzsvērušas sievietes.

Sievietes arī biežāk nekā vīrieši ir pārliecinātas, ka bez augstākās izglītības nevar iegūt darbu prestižā uzņēmumā.



Domas šajā jautājumā atšķiras arī dažādās vecuma kategorijās. Vairāk pārliecināti par to, ka pietiek vien ar sevis pierādīšanu praksē, kā arī par to, ka darba devēji vērtē tikai iepriekšējo darba pieredzi, ir aptaujātie vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Tikmēr respondenti virs 35 gadiem biežāk norādījuši uz izglītības nozīmi karjeras attīstībā.



Uzskatu, ka karjerai pietiek ar sevis pierādīšanu praksē, biežāk pauduši klientu apkalpošanas jomā, kā arī asistēšanas un administrēšanas, un ražošanas nozarēs strādājošie. Savukārt no tiem aptaujātajiem, kas norādījuši, ka bez izglītības nevar iegūt nepieciešamās zināšanas, daļa pārstāv finanšu, transporta un loģistikas jomas.



"CV Market" aptauja veikta interneta vidē no 3. līdz 18.augustam. Tajā kopumā piedalījās 414 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.





