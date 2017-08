Nodokļu nomaksai esošo 49 kontu vietā plāno ieviest vienu

FM norāda, ka patlaban nodokļu maksātājs veic nodokļu iemaksu 49 valsts budžeta ieņēmumu kontos Valsts kasē. Šo kontu atvēršanas pamatprincipi ir izveidoti tā, lai valsts budžeta ieņēmumu izpildi pēc naudas plūsmas varētu noteikt sadalījumā pa ieņēmumu veidiem, taču rezultātā sadrumstalotais valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits izraisa problēmas gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļus administrējošām institūcijām.

Tāpēc FM rosina ieviest vienoto nodokļu kontu, kas būs viens konts, kurā veic visu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu iemaksu. Savukārt saņemto maksājumu attiecināšanu pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem veiks, izmantojot FIFO jeb "pirmais iekšā - pirmais ārā" metodi. FIFO metode nozīmē, ka nodokļu maksājumu, kuram pirmajam iestājies nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš, paredzēts segt pirmo. Paredzēts, ka VID administrēto nodokļu maksājumu saistības tiks sarindotas atbilstoši nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņam.

Tajā pašā laikā FM atzina, ka grozījumi likumā paredzēs, ka Ministru kabinets noteiks izņēmumus no vispārējā vienotā nodokļu konta principa un maksājumu attiecināšanas pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem pēc FIFO metodes. Līdz ar to atsevišķas nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu saistību izpildi būs iespējams samaksāt tieši, proti, maksājuma dokumenta mērķa laukā norādot konkrēto saistību identificējošu informāciju, un šādos gadījumos vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu paredzēts attiecināt tieši uz maksājuma mērķī norādīto nodokli vai ar to saistīto maksājumu.

Likuma grozījumi arī paredz, ka regulāri maksājamie VID nodokļi un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva budžetā ir samaksājama ne vēlāk kā līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.

FM skaidroja, ka mēneša 23.datums ir vienotais regulāri maksājamo nodokļu un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksāšanas gala termiņš. Tādējādi, vienādojot maksāšanas termiņu regulāri maksājamiem VID administrētiem nodokļiem, tiek radīta iespēja nodokļu maksātājam minētos maksājumus samaksāt vienotajā nodokļu kontā vienā vai vairākos maksājumos līdz vienotajam gala termiņam - pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.