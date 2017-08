Raidsabiedrību „Amerikas Balss” un „Brīvā Eiropa” krievvalodīgā televīzijas projekta „Current Time” jaunākajā ziņu izlaidumā stāstīts par Jūrmalu, kā tā jau pāris gadu izdzīvo bez Krievijas televīzijas megašoviem. Tūristu skaits ir pieaudzis, bet uzņēmējiem gan ienākumi sarukuši, jo viņi vairs pāris dienās nevar noslaukt milzu summas no krievu miljonāriem, lai izdzīvotu visu atlikušo gadu. Savā ziņā tas pat esot labi, jo Jūrmalā cenas nu kritušās un tagad uz turieni var doties pilnvērtīgi atpūsties arī vietējie. Arī Krievijas estrādes zvaigznes Jūrmalai nemet līkumu, tie vasarā kūrortpilsētā sniedz neskaitāmus solokoncertus.

Nav attaisnojušās arī bažas, ka saruks Krievijas tūristu skaits. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Krievijas tūristu skaits šogad pieaudzis par 23%. Lielākais pieaugums vērojams no Vācijas – viesu skaits no šīs valsts dubultojies. Ievērojams tūristu skaita pieaugums bijis arī no Izraēlas (+66%), Zviedrijas (+59%), pašas Latvijas (+34%), Lielbritānijas (+31%), Lietuvas (+30%) un Polijas (+30%).

Tomēr nu viesi ir kļuvuši daudz taupīgāki, kūrortviesi vairs nesvaidās ar naudu. „Franči un turki neko nepērk, neviens neko nepērk. Kad bija krievi, mēs dzīvojām zaļi, bet tagad ne,” „Current Time” stāsta kāds lauku labumu tirgotājs uz Jomas ielas.

Savukārt kūrortpilsētas pašvaldība priecājas par tūristu pieaugumu. „Pieaugums vērojams no tām valstīm, kurās esam mērķtiecīgi veikuši tūrisma mārketinga aktivitātes, prezentējot Jūrmalas piedāvājumu. Krasais Vācijas tūrisma tirgus pieaugums skaidrojums ar kūrortārstniecības programmu konkurētspēju kvalitātes, pakalpojumu dažādības un cenu līmeņa ziņā. Šos pakalpojumu Jūrmalas kūrorta ārstniecības iestādēs izmanto arvien vairāk Vācijas senioru. Savukārt viesu skaita pieaugumu no Izraēlas un Lielbritānijas ir sekmējusi jaunu tiešo avioreisu atklāšana Lielākoties tūristi izvēlas Jūrmalu, lai izmantotu pilsētas piedāvātos kūrortārstniecības un SPA pakalpojumus, kā arī konferenču un semināru rīkošanas iespēju dēļ,” saka Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas vadītāja Gunta Ušpele.