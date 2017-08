Sportos ar vērienu: "MyFitness" izveidē tirdzniecības centrā "Bērnu pasaule" investēti gandrīz divi miljoni eiro

"MyFitness" sporta klubs atradīsies tirdzniecības centra "Bērnu pasaule" ceturtajā stāvā, Matīsa ielā 25. Sporta kluba platība būs 2300 kvadrātmetri.

Jaunās sporta kluba filiāles atklāšana paredzēta 23.augustā plkst.13.

"MyFitness" tīklā ietilpst 25 sporta klubu filiāles sešās Baltijas valstu pilsētās. 18 no "MyFitness" klubiem ir Igaunijā un septiņi Latvijā. 2017.gada nogalē "MyFitness" atvērs pirmo sporta klubu arī Lietuvā. Tuvāko gadu laikā "MyFitness" jaunu sporta klubu atklāšana plānota visās trijās Baltijas valstīs.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "My Fitness" apgrozījums 2016.gadā bija 2,936 miljoni eiro, bet peļņa - 381 570 eiro. SIA "My Fitness" dibināta 1999.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 2845 eiro. Latvijā reģistrētā uzņēmuma "My Fitness" vienīgais īpašnieks ir Igaunijas uzņēmums "My Fitness AS".