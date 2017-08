Kā Latvijas ceļotāji izjūt Spānijas uzliktos spaidus tūristiem?

Kasjauns.lv Latvijas tūrisma biznesa pārstāvjiem jautāja, vai tūristi no Latvijas ir saskārušies ar kādu naidīgu, tūristu ierobežojošu darbību Spānijā? Un ko viņi ieteiktu ceļotājiem, kuri dodas uz Spāniju? Protams, nule notikušais terorakts Kambrilsas kūrortā ir spiedis ceļotājus palūkoties citādāk uz savu drošību Spānijā. Tomēr ne tikai teroristu neprognozējamā rīcība ietekmē ceļotāju paradumus.

Spāņu separātisti lamā un uzbrūk tūristiem

Karstākajā atvaļinājumu sezonā Spānijas salu reģionālā valdība pieņēmusi lēmumu, ka Maljorkā un Ibisā gultasvietu skaits tūristiem kopumā nedrīkstēs pārsniegt 623 624 un tiem, kas mēģinās izīrēt tūristiem nelicenzētas apmešanās vietas, varēs tikt piemērota līdz 400 000 eiro liela sodanauda.

Baleāru salu tūrisma ministrs Biels Barselo no kreisā spārna koalīcijas „Mes per Mallorca” uzskata šos likumus par nepieciešamiem, lai ieviestu kārtību neregulētajā tūrisma sektorā, kas izgājis ārpus kontroles. Likums pieņemts laikā, kad sabiedrībā aktualizējies jautājums par masveida tūrismu un tā negatīvo ietekmi uz vietējām kopienām. Protesti pret tūrismu notikuši Barselonā, Maljorkā un Basku zemē.

Kritiķi apgalvo, ka visu peļņu no tūrisma nosmeļ lielie uzņēmumi un īpašumu izīrēšana tūristiem sadārdzinājusi īres iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Varasiestādes aizliegušas izīrēt telpas tūristiem visos dzīvojamos namos, līdz tiks izveidotas īpašas tūrisma zonas.

Kaut gan ārzemnieki Spānijā atstāj miljoniem eiro, uz restorāniem un citām ēkām pat parādījušies naidīgi uzraksti: „Tūristi, vācieties mājās!” Aiz šiem lozungiem stāv Katalonijas un Basku zemes kreisie radikāļi, kuri sludina, ka masu tūrisms novedis nabadzībā darbaļaudis. Protestētāji neaprobežojas tikai ar saukļiem – Barselonā, Maljorkā un Sansevastjanā bijuši arī uzbrukumi, piemēram, Barselonā pie futbola stadiona daži ekstrēmisti maskās uz tūristu autobusa uztriepa uzrakstu „Tūrisms nogalina piepilsētas” un sadūra riepu.

Atbildību par šo vandālismu ar lepnumu uzņēmās kreisās jaunatnes kustība „Arran Jovent”, saistīta ar antikapitālistu partiju „Tautas vienotības kandidāti”, kas aktīvi iestājas par Katalonijas neatkarību. Vietā atgādināt, ka tās piekritēji par savu himnu pieņēmuši mūsu Mārtiņa Brauna komponēto „Saule, Pērkons, Daugava”, protams, ar saviem vārdiem.

„Arran Jovent” huligāni Maljorkā ir metuši dūmu bumbas uz apmeklētājiem restorānā. Tūristi ir piedzīvojuši, ka viņu iznomātajiem divriteņiem sadur riepas.

„Arran Jovent” skandina, ka masu tūrisms „grib mūs visus izmantot kā vergus” un „pārvērš valsti par izklaides parku, no kā vienīgie labumu gūst buržuāzija un kapitāls”.

Kustības runasvīrs intervijā BBC atklāti paudis, ka „mēs esam antikapitālisti, mēs gribam sagraut sistēmu – un tūrisma industrija ir daļa no sistēmas”. Vandālismu viņš dēvē par pašaizsardzību. Šajā pasaules uzskatā iederas izolacionisms, nevis ārzemnieki, kas ierodas baudīt kultūras vērtības, atstāj naudu restorānos, viesnīcās, taksometros, klubos.

Kreisie tūristus padara par grēkāžiem, kuru dēļ vietējie grimst nabadzībā. Piemēram, daudzi Spānijas jaunieši mēnesī nepelna vairāk par 1000 eiro, kamēr vienkārša dzīvokļa īre Barselonas centrā maksā vismaz 800 eiro. Viņi meklē pajumti nomalēs, bet Katalonijas galvaspilsētai nav daudz vietas, kur vēl izplesties – no vienas puses ir jūra, no otras kalni.

Latvijas ceļojumu aģentūras: mūsējie nav cietuši

Latvijas tūrisma aģentūras apgalvo, ka mūsu ceļotāji Spānijā nav saskārušies ar vietējo negatīvo attieksmi pret tūristiem. Neviens par to arī neesot sūdzējies un Latvijas ceļojumu biroji braucienus uz Spāniju organizē tāpat, kā agrāk.

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas izpilddirektore Astrīda Trupovniece portālam Kasjauns.lv pauda: „Mūsu asociācija no saviem biedriem nav saņēmusi ziņojumus vai informāciju par negatīvu attieksmi pret tūristiem. Iesakām ceļotājiem izturēties ar cieņu pret vietējiem iedzīvotājiem, viņu dzīvesveidu un tradīcijām, ievērot vietējo dzīves ritmu”.

Savukārt tūrisma aģentūras „Begonija” valdes loceklis Genādijs Gondelmans apliecināja to pašu: „Mēs piedāvājam mūsu tūristiem tikai licencētas apmešanās vietas, tas ir - viesnīcas. Mūsu tūristi un mēs neesam saskārušies ar kādu naidīgu, tūristu ierobežojošu darbību Spānijā”.

Tūrisma aģentūras „Jēkaba ceļojumi” Attīstības projektu vadītāja Linda Lūkina-Kald Kasjauns.lv pastāstīja: „Mūsu klienti nav saskārušies ar negatīvu pieredzi Spānijā, jo 99% no tiem rezervējam viesnīcas. Pie radušās situācijas no vienas puses droši vien vainīgi paši spāņi, kas izīrē istabas un dzīvokļus nelegāli, tā radot lētas cenas, bet no otras puses - arī vairāki tūristi. Piemēram, uz Spāniju atbrauc vecpuišu kompānijas no Anglijas, kuriem naktsmītne ir vienaldzīga, uzvedas neatbilstoši un skaļi, traucējot vietējiem iedzīvotājiem. Varbūt no tā arī radušās lielās neapmierinātības, ja raugāmies no tā, ka Spānija ir pieņēmusi šo likumu tieši lielākajās izklaižu salās – Maljorkā un Ibizā”.

Tūrisma aģentūras „Kolumbs” Mārketinga nodaļas vadītāja Linda Možeiko teica: „„Kolumba” klienti nav saskārušies ar tūristu ierobežojošu darbību vai kādu citu nelabvēlīgu attieksmi pret tūristiem. Neesam saņēmuši nekādas negatīvas atsauksmes no mūsu individuālajiem ceļotājiem, kuri ir iegādājušies aviobiļetes „Kolumbs” internetveikalā. Mēs sadarbojamies tikai ar uzticamiem partneriem un piedāvājam klientiem apmesties viesnīcās vai, vairāku cilvēku kompānijai, apartamentos, lai klientiem nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami starpgadījumi atpūtas laikā.



Ikvienam ceļotājam iesakām pārliecināties par galamērķa un naktsmītnes drošību Spānijā un tai piederošajās salās, iegādāties ceļojuma apdrošināšanu un nepieciešamības gadījumā sazināties ar tūrisma aģentūru, kurā ceļojums ir iegādāts”.

Ar negatīvu pieredzi nav saskārusies arī tūrisma aģentūra „Novatours”. Tās vadītājs Leonīds Močeņovs portālam Kasjauns.lv sacīja: „„Novatours” ceļojumu piedāvājumu klāstā ir vairākas Spānijas pilsētas – Barselona, Maljorka un Almerija. Vienmēr savu klientu izmitināšanai visos ceļojumu galamērķos, ieskaitot arī Spāniju, sadarbojamies tikai ar oficiālajiem pārstāvjiem un reģistrētām viesnīcām, kā arī apartamentiem, kuri piedāvā kvalitatīvu un drošu izmitināšanu saviem viesiem. Mūsu tūristi nav saskārušies ar pretlikumīgām situācijām, un mums nav informācijas par cietušajiem.

Ceļotājiem, kas pašlaik dodas uz Spāniju, iesakām ņemt vērā vispārzināmos personīgās drošības ieteikumus – rūpēties par saviem dokumentiem, neapmeklēt šaubīgas vietas, neprovocēt vietējos un ar cieņu izturēties pret izvēlēto atpūtas vietu”.

Uzraksts uz restorāna sienas Sansevastjanā Basku zemē: „Tūrist, vācies mājās, bēgļi laipni gaidīti”. (Foto: Twitter)