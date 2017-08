Augļu un ogu raža šogad būs līdz 80% mazāka nekā pērn

LLKC eksperti ir secinājuši, ka laika apstākļu dēļ starp ogulājiem daļēji cieta sarkanās jāņogas un upenes, kurām veidojās īsāki ķekari. Ievērojami cietušas ērkšķogas. Nopietns ražas samazinājums bijis vasaras avenēm, bet labākas ražas izredzes paredzamas rudens avenēm. Būtiski bojājumi bijuši arī agro zemeņu šķirnēm, pārējām šķirnēm situācija reģionos atšķiras no ieguldītā darba stādījumu aizsardzībā pret aukstumu.

Tāpat LLKC dārzkopības ekspertu veiktie apsekojumi liecina, ka šogad ievērojami cietušas purvos stādītās krūmmellenes. Neliels ražas samazinājums gaidāms arī dzērvenēm un smiltsērkšķiem, turpretī vidējs - pīlādžu stādījumos. Patukši ogu ķekari esot arī plūškokiem.

"Ļoti smagi cietuši kauleņkoki, īpaši saldie ķirši un plūmes, kuras atsevišķās vietās pat neatmaksājas novākt. Relatīvi mazāk cietuši skābie ķirši. Slikta situācija ir ar bumbierēm, daudzviet koki ir pilnīgi tukši vai tajos ir tikai pa kādam auglim. Cerīgāka situācija ir ar āboliem, jo ražas samazinājums atkarībā no bojājuma pakāpes paredzams no 30-50%," pastāstīja LLKC vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils.

LLKC dārzkopības ekspertu veiktie apsekojumi liecina, ka visvairāk vēsajā pavasarī un vasaras sākumā cieta agro dārzeņu stādījumi un sējumi, tādēļ to ražas bija niecīgākas un novēlojušās par vairākām nedēļām. Laba raža gaidāma galviņkāpostiem, vēlajiem ziedkāpostiem, burkāniem, sarkanajām bietēm, puraviem. Turpretī sīpolu raža, it īpaši tur, kur saimnieki netika galā ar slimībām, būs vidēja. Neraugoties uz to, ka arī ķiploki cieta no slimībām, to mazāk nebūs, jo pieaugušas stādījumu platības.

Nopietnu negatīvo ietekmi vēsie laika apstākļi atstājuši uz siltumu mīlošām dārzeņu kultūrām, jo sevišķi ķirbjiem un kabačiem, bet vēsās un mitrās vasaras dēļ cieš arī gurķi. Labvēlīgi apstākļi pašlaik ir balto redīsu izaudzēšanai rudenī. Kartupeļiem raža briest laba, ar nosacījumu, ka veiksmīgi apkarota kartupeļu lakstu puve. Ja rudens laika apstākļi būs nelabvēlīgi, problēmas var sagādāt kartupeļu vēlāka novākšana un uzglabāšana, jo tas radīs problēmas ar mizas nobriešanu.

