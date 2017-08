Otrajā ceturksnī novērots augsts īres dzīvokļu pieprasījums no nerezidentiem, kas pārceļas dzīvot uz Rīgu saistībā ar darba komandējumiem, piemēram, Kanādas karavīri, kas ieradušies stiprināt NATO klātbūtni Latvijā.

Jau šobrīd ir pieprasījumi no studentiem, kas meklē dzīvokļus (divas-trīs guļamistabas) īrei no septembra sākuma, norāda kompānijā. Dažos gadījumos studenti slēdz īres līgumus jau šobrīd, maksājot pāris mēnešus īres maksu, pat nedzīvojot attiecīgajā dzīvoklī, kaut arī faktiski dzīvoklis nepieciešams tikai no septembra sākuma.

Vietējie iedzīvotāji meklē lētākus variantus īrei. Pārsvarā tie ir divistabu dzīvokļi cenu kategorijā no 200 eiro līdz 450 eiro, bet piedāvājums šādiem dzīvokļiem ir neliels, teikts pārskatā.

Visvairāk interesējošie rajoni, kurā vietējie iedzīvotāji labprāt dzīvotu, ir pilsētas centrs, Teika, Āgenskalns.