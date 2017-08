Tūristes mēro tūkstošiem kilometru, lai notvertu slavenu filmu ainavas

Tūrisma blogeres no Somijas ir apceļojušas ASV, Islandi un Ziemeļīriju, lai nokļūtu vietās, kur filmētas viņu iecienīto seriālu ainas.

Izmantojot planšeti ar kadriem no filmām un seriāliem, viņas ievieto varoņus īstajā ainas filmēšanas vietā, ar tehniku, ko pašas dēvē par ainas kadrēšanu. Viena no viņām tur planšeti precīzā perspektīvā ar fonu, kamēr otra to nofotografē.

Helsinkos mītošās Tia un Satu pat ir izstrādājušas ceļvedi citiem "Troņu spēles" faniem, kuri grib apmeklēt filmēšanas vietas vienā dienā.

Līdz šim viņas ir apmeklējušas 16 vietas un iekadrējušas 26 varoņus no populārākajiem HBO seriāliem.

Tūrisma blogeres Tia Ohmane un Satu Valdena. (Foto: Vida Press)