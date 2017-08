Vairāki Latvijas iedzīvotāji saņēmuši savādu zvanu saistībā ar skandalozo "MMM" finanšu piramīdu

Daudziem jau ir aizmirsusies Mavrodi finanšu piramīdas impērija „MMM”, kura ieguldītājus meklēja visā bijušajā Padomju Savienībā. Krievijas visu laiku lielākā finanšu piramīda bez Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) licences darbojās arī Latvijā. Pirms pieciem gadiem FKTK rīcībā bija nonākusi informācija par nelicencētu ieguldījumu un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijā, ko veica uzņēmums ar nosaukumu „MMM-2011”.

Sergejs Mavrodi solīja ieņēmumus 20% līdz 30% apmērā mēnesī, atkarībā no noguldījuma summas. Lieki teikt, ka galu galā finanšu piramīda uzsprāga un ieguldītāji naudu pazaudēja. Lietuvā, piemēram, pēc izmeklētāju aprēķiniem, „MMM-2011”no Lietuvas klientiem ieguvis 1,5 miljonus litu (ap 435 000 eiro).

Tagad, pēc visa spriežot, kāds Krievijā ir ticis pie Mavrodi kompānijas noguldītāju sarakstiem un apzvana lētticīgos noguldītājus, mēģinot no viņiem izkrāpt naudu „uz dullo”, solot atgriezt sen pazaudēto naudu. Tādu zvanu no kāda Maskavas numura - +74953205221 saņēma arī Vidmants.

Zvanītāja pieprasīja viņam uz „Western Union” kontu pārskaitīt 200 dolārus (ap 170 eiro), lai saņemtu it kā uz Vidmanta vārda firmā uzkrājušos naudu. Vidmants klāstīja, ka tik lielu naudu viņš „MMM” nav ieskaitījis un šāds uzkrājums viņam nevar būt, nelīdzēja arī ieteikums it kā vajadzīgos 200 dolārus atskaitīt no „uzkrātajiem” 7000 dolāriem. Vienvārdsakot, zvanītāja centās Vidmantu pierunāt viņai pārskatīt naudu, tas bija klajš krāpniecības mēģinājums. Vidmants uz to neuzķērās.

Bet cik daudz Latvijā ir cilvēku, kuri „MMM” pazaudējuši naudu? Katrā ziņā, mazāk nekā Lietuvā, bet neviens no viņiem ne FKTK, ne policijā nav pieteicies kā cietušais, kurš pazaudējis naudu. „MMM” Latvijā darbojās pusslepeni un viņu atvērto kantori varas iestādes slēdza.

2012. gadā gan FKTK, gan Valsts policija aicināja atsaukties Latvijas iedzīvotājus, kuri finanšu piramīdā „MMM-2011” bija zaudējuši naudas līdzekļu. Kāds tam bija rezultāts, Kasjauns.lv pastāstīja FKTK sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte:

„Tolaik FKTK saņēma vairākas vēstules no iedzīvotājiem, kas informēja par „MMM” aktivitātēm, bet neviena no tām nebija sūdzība par finansiālu zaudējumu. Mēs visu šo saņemto informāciju pārsūtījām Valsts policijas Galvenajai Kriminālpolicijas pārvaldei, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam. Krimināllieta tika uzsākta par uzņēmējdarbību bez licences, taču tā tika izbeigta, jo trūka atkārtotības elementa („MMM” savu darbību Latvijā nemēģināja atjaunot – red.).

Saņemto informāciju par sludinājumiem un aicinājumiem iesaistīties shēmās pārsūtījām arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas, pamatojoties uz normatīvajos aktos minētajiem pantiem par iesaistīšanos finanšu piramīdās, kā arī maldinošas reklāmas sniegšanu, panāca vairāku mājas lapu ar .lv domēnu bloķēšanu, kā arī šo sludinājumu izņemšanu no sociālajiem tīkliem. Tāpat sodu saņēma vides reklāmas izvietotājs, kā arī privātpersona par reklāmas raidījuma izvietošanu radio ēterā”.



Pēc „MMM” piramīdas sabrukšanas naudu pazaudēja 25 miljoni Krievijas iedzīvotāju. Mavrodi notiesāja un ielika cietumā. Pēc iznākšanas no cietuma viņš atkal uzsāka savas mahinācijas, bet 2014. gadā viņa „MMM” darbību Krievijā aizliedza un mahinators savas firmas sāka dibināt Āfrikas un Āzijas valstīs. Tā šī gada sākumā pamatīgs skandāls izvērtās Nigērijā – tur „MMM” apkrāpa trīs miljonus nigēriešu. Kopumā Mavrodi ir spējis apvārdot un apkrāpt cilvēkus 107 pasaules valstīs un viņš no cilvēkiem izkrāpis miljardus. Pats gan viņš bēguļo un atklātībā parādās gaužām reti. Jāteic, ka Mavrodi savu piramīdu organizējis visnotaļ viltīgi – solīt sola, bet par saviem solījumiem neatbild, jo cilvēki paši labprātīgi viņam pārskaita naudu ar internetbankas palīdzību.

Sergejs Mavrodi

Tālajā 1989. gadā Sergejs Mavrodi bija matemātiķis pēc izglītības un Maskavas metropolitēna strādnieks pēc profesijas. Perestroikas laikā viņš noorganizēja kooperatīvu „MMM” un sāka tirgot datorus. Tad viņam ienāca prātā doma par tirdzniecību ar vērtspapīriem un 1993. gadā sāka tirgot „MMM” akcijas, tādējādi liekot pamatus vienai no vērienīgākajām finanšu piramīdām pasaulē. „MMM” solīja milzīgus procentus par ieguldījumiem, ko, protams, neviens nesaņēma.

2003. gadā viņu arestēja un ielika cietumā. Bet pēc iznākšanas no cietumā 2011. gadā viņš atsāka savu afērista karjeru.