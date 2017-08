Vairums darbinieku nezina, cik pelna viņu kolēģi

Aptaujā "Vai Jūs zināt, cik pelna Jūsu kolēģi?" 33% respondentu atbildējuši, ka nezina un arī nevēlas to zināt, 27% aptaujāto nav informēti, taču vēlētos uzzināt, cik lielu algu saņem viņu kolēģi.

Gandrīz trešdaļa jeb 28% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka zina, cik pelna daļa viņu darba biedru, un 12% respondentu atklājuši, ka ir informēti par citu algas apmēru, jo uzņēmumā, kurā strādā, ir caurspīdīga atalgojuma sistēma.

Aptauja arī atklāj, ka no tiem strādājošajiem, kuri nevēlas zināt kolēģu atalgojumu, lielākā daļa ir vīrieši vecumā līdz 35 gadiem. Tikmēr no tiem nodarbinātajiem, kuri nezina, cik pelna kolēģi, bet vēlētos to noskaidrot, izteikti vairāk ir gados jaunu sieviešu. Arī zinošākas par to, cik saņem daļa darbabiedru, ir sievietes vecumā līdz 35 gadiem.

Tie strādājošie, kuri pārzina savu darbabiedru atalgojuma līmeni, lielākoties strādā pārdošanas, tirdzniecības jomā, kā arī celtniecībā. Savukārt no tiem, kuri neinteresējas par citu kolēģu darba algu, pārstāv mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību jomu, strādā rūpniecības un ražošanas nozarē vai arī atrodas vadošā amatā.

Kā skaidro "CV Market" personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs, slepenība samaksas jautājumos ir visai izplatīta prakse, jo nereti darbiniekiem stājoties līdzvērtīgā amatā, tiek piedāvāts atšķirīgs atalgojums, ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi, izglītību un citus aspektus.

"Darba devēji savus darbiniekus bieži aicina neizpaust katra atalgojumu, pamatojot to ar nevēlēšanos izraisīt spriedzi kolēģu starpā," atzīmē Kolosovs.

Kolosovs arī norāda, ka bieži vien necaurspīdība vērojama uzņēmumos, kuros nav ieviesta vienota darbinieku motivācijas sistēma. Sakārtotā sistēmā konkrētā periodā tiek vērtēts, vai darbinieks ir pelnījis algas pielikumu, taču nesakārtotā sistēmā alga tiek pacelta tikai tad, ja padotais pats to lūdz.

"Šādā gadījumā vadība nevēlas radīt neizpratni citu kolēģu vidū par atšķirīgo samaksu," piebilst Kolosovs.

"CV Market" aptaujā "Vai Jūs zināt, cik pelna Jūsu kolēģi?" kopumā piedalījās 508 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem. Aptauja veikta internetā no 21.jūlija līdz 3.augustam.