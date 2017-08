Kopš problēmām ar ss.lv augusi cilvēku aktivitāte sludinājumu portālā zip.lv

Palkavnieks norādīja, ka situācija ar "ss.lv" ietekmējusi ne tikai "zip.lv", bet arī citus Latvijas sludinājumu portālus.

Viņš arī atklāja, ka "zip.lv" popularizēšanai pēdējās dienās veiktas nelielas mārketinga aktivitātes. "Mazliet pareklamējāmies, atgādinājām cilvēkiem, ka ir kaut kāda alternatīva," piebilda Palkavnieks.

Runājot par to, kā notiekošais ietekmēs "ss.lv" pozīcijas tirgū, Palkavnieks atzina, ka to ir grūti prognozēt, bet kaut kas varētu mainīties. "Tagad, kad "ss.lv" ir aizgājis no Latvijas jurisdikcijas, var mainīties maksājošo klientu uzticība portālam, bet, cik ļoti tas ietekmēs "ss.lv", grūti teikt," sacīja "draugiem.lv" pārstāvis.

Kā ziņots, VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību.

Tikmēr ceturtdienas vakarā "ss.lv" mainīja domēna vārdu uz "ss.com".