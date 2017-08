"Lidl" ienākšana Latvijā saasinās konkurenci par darbiniekiem

"Veikalu tīklā "top!" strādā vairāk nekā 3500 darbinieku un galvenokārt darbavietas tiek nodrošinātas Latvijas reģionos. Liela daļa darbinieku ir ilggadēji un nemainīgi, tomēr tāpat ir arī darbinieki, kuri nemitīgi mainās. Paplašinot tīklu un verot vaļā jaunus veikalus, regulāri meklējam darbiniekus, kuru atrašana ir diezgan sarežģīta – darbs pārtikas tirdzniecībā ir ļoti grūts un atbildīgs, darba stundas ir garas un ar maiņu darba grafiku, turklāt jāstrādā arī brīvdienās. Lielākās problēmas šajā ziņā mūsu veikalu tīklā ir Rīgā," sacīja veikalu tīkla "top!" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Priedīte.

"Meklējam jaunus veidus, kā uzrunāt potenciālos darbiniekus. Tāpat arī strādājām pie motivācijas sistēmas pilnveidošanas, pārskatām darba stundas un atalgojumu. Vai, ienākot jaunam spēlētājam, tas būs vēl grūtāk? Domājams, ka noteikti, jo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties, nevis palielināties. Atverot jaunus veikalus, darbiniekiem būs lielāka iespēja izvēlēties, kur strādāt," viņa piebilda.

Arī "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine atzina, ka jau vairākus pēdējos gadus tirdzniecības nozarē var izjust darbaspēka trūkumu. "Šī tendence dažādos Latvijas reģionos, protams, atšķiras, tomēr kopumā nozare varētu nodarbināt vairāk darbinieku," sacīja Vārtukapteine.

Viņa norādīja, ka pieaugot darbavietu skaitam, tirdzniecībā strādājošie varēs brīvāk izvēlēties, kur turpināt darbu, tomēr "Elvi" dati liecina, ka darbavietas izvēli strādājošajiem ietekmē ļoti daudzi faktori. "Protams, svarīga loma ir piedāvātajam atalgojumam, tomēr darbinieki ļoti novērtē atsaucīgu un motivējoši darba vidi, labus darba apstākļus, iespējas izmantot papildu priekšrocības. Veikalu tīklā "Elvi" ir daudz darbinieku, kas "Elvi" strādā vairāk kā desmit un pat piecpadsmit gadus. Lojālie darbinieki savas pozīcijas, visticamāk, nemainīs, taču atsevišķos reģionos jaunu darbinieku piesaiste tirdzniecības nozarei ir izaicinājums jau vairākus gadus," atzina Vārtukapteine.

Kā ziņots, "LNT ziņas" jūlija beigās vēstīja, ka Latvijā drīzumā varētu ienākt Vācijas zemo cenu veikalu tīkls "Lidl", kas jau iegādājies zemes gabalu vairumtirdzniecības bāzes izbūvei.

Raidījums noskaidrojis, ka zemesgabala Rīgā, Dzelzavas ielā 75b, kur plānota koku izciršana jaunbūvējama lielveikala dēļ, īpašuma attīstītājs ir SIA "Investīciju aģentūra", kurai ir noslēgts līgums par zemesgabala pārdošanu uzņēmumam SIA "MMS Property", kurš savukārt pieder vācu uzņēmumam "CE - Beteiligungs GmbH". Balstoties uz publiski pieejamu informāciju, šis uzņēmums ir "Lidl" ķēdes attīstītājs gan Igaunijā, gan Lietuvā.

"Lidl" līdz šim nav paziņojis par ienākšanu Latvijas tirgū. "Lidl" veikalu tīkls patlaban darbojas Lietuvā.

"Lidl" 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Savu lēmumu "Lidl" pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Latvijā uzņēmums tolaik labi nopelnīja, pat neatvēris nevienu veikalu, jo nekustamo īpašumu buma laikā izdevīgi pārdeva iegādātos īpašumus. Trīs gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - SIA "Lidl Latvija" peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu, liecina "firmas.lv" informācija. Daļu no "Lidl" īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls "A-Selver", taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.