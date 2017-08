Priedīte norādīja, ka pircējiem jauna tirgus spēlētāja ienākšana vienmēr vērtējama pozitīvi, jo tas veicina dažādu preču kategoriju cenu kritumu. "Jautājums, vai tas būs ilgtermiņā, vai tikai uz "Lidl" ienākšanas laiku? Pašlaik grūti spriest, to rādīs laiks, viss atkarīgs no pircējiem, to lojalitātes konkrētam veikalu tīklam. Visvairāk cietīs zemo cenu pozicionējuma veikali. Lielāko pieprasījumu "Lidl" tīklam paredzam tieši Latvijas reģionos un mazpilsētās," prognozēja Priedīte.

Runājot par "Lidl" ietekmi uz konkurenci tirgū, Priedīte sacīja, ka pieaugošās konkurences apstākļos mazumtirdzniecības nozarē, kur tirgus ir ļoti piesātināts un iedzīvotāju daudzums nepalielinās, jebkura tirgus dalībnieka ienākšana radīs papildu konkurenci un veidos pieprasījumu pēc darbavietām. "Situācija būs ļoti atšķirīga katrā reģionā. Tomēr, ņemot vērā, ka ir daudz nezināmo, pašlaik grūti par to spriest," atzina "top!" pārstāve.

"Tirgus ir sadalīts, tajā jau tagad valda asa konkurence. Tādējādi jauna spēlētāja ienākšana, ja tas spēs piedāvāt pircējiem krietni zemākas cenas vai arī pilnīgi jaunu iepirkšanās pieredzi, iespējams, pircējiem liks mainīt savu ierasto iepirkšanās kārtību. Kā zināms, veikalu tīkls "Lidl" ir lielākais mazumtirdzniecības tīkls Eiropā un pircējiem piedāvā gan vietējo, gan importēto pārtikas un nepārtikas klāstu, kas marķēts ar privāto preču zīmi. Pašlaik nav zināms, kā ilgtermiņā sabiedrībā to spēs pieņemt, jo Latvijā privātās preču zīmes īpatsvars ir mazāks par vidējo Eiropā," sacīja Priedīte.

Kā ziņots, "LNT ziņas" jūlija beigās vēstīja, ka Latvijā drīzumā varētu ienākt Vācijas zemo cenu veikalu tīkls "Lidl", kas jau iegādājies zemes gabalu vairumtirdzniecības bāzes izbūvei.

Raidījums noskaidrojis, ka zemesgabala Rīgā, Dzelzavas ielā 75b, kur plānota koku izciršana jaunbūvējama lielveikala dēļ, īpašuma attīstītājs ir SIA "Investīciju aģentūra", kurai ir noslēgts līgums par zemesgabala pārdošanu uzņēmumam SIA "MMS Property", kurš savukārt pieder vācu uzņēmumam "CE - Beteiligungs GmbH". Balstoties uz publiski pieejamu informāciju, šis uzņēmums ir "Lidl" ķēdes attīstītājs gan Igaunijā, gan Lietuvā.

"Lidl" līdz šim nav paziņojis par ienākšanu Latvijas tirgū. "Lidl" veikalu tīkls patlaban darbojas Lietuvā.

"Lidl" 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Savu lēmumu "Lidl" pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Latvijā uzņēmums tolaik labi nopelnīja, pat neatvēris nevienu veikalu, jo nekustamo īpašumu buma laikā izdevīgi pārdeva iegādātos īpašumus. Trīs gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - SIA "Lidl Latvija" peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu, liecina "firmas.lv" informācija. Daļu no "Lidl" īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls "A-Selver", taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.