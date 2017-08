Krūzītis: "Lidl" ienākšana saasinās cīņu par darbiniekiem

Viņš norāda, ka tirdzniecībā darbinieku trūkst visiem tirgus dalībniekiem. Kā sacīja Krūzītis, tirdzniecība nav nozare, kurā algu līmenis būs augsts, tādēļ "pārskatīt kaut ko būs grūti".

Līdz ar to "Lidl" būs izaicinājums atvērt daudzus veikalus un apmācīt daudzus darbiniekus. Tādejādi sagaidāms, ka cīņa par darbiniekiem saasināsies.

Kā atzina Krūzītis, viss liecinot, ka šoreiz "Lidl" ienāks Latvijas tirgū jau tuvāko gadu laikā. Tiekot pirkti zemesgabali, plānota tirdzniecības centru būvniecība.

Pēc LPTA izpilddirektora teiktā, visticamāk, "Lidl" Latvijas tirgū ienāks ar vairāk nekā desmit veikaliem vienlaicīgi. Par to liecinot uzņēmuma prakse pasaulē, tostarp kaimiņvalstī Lietuvā.

Vācu tirdzniecības tīkla darbības sākšana Latvijā varētu sakustināt tirgu, radīt lielāku konkurenci, kas varētu noderēt esošajiem tirgotājiem, sacīja Krūzītis. Viņš norādīja, ka "Lidl" ienākšana vistiešāk skars zemo cenu veikalu segmentu, kurā ir vieta tirgū brīva. Patlaban šajā tirgus segmentā izteikts līderis ir "Superneto" veikalu tīkls, kā arī "kāds no "Maxima" mazajiem formātiem". Tomēr kopumā tas ietekmēs jebkuru tirgotāju.

LPTA pārstāvis pauda, ka pircēju paradumi Eiropā, kur "Lidl" pieradis strādāt, atšķiras no pircēju paradumiem Latvijā. Ja Eiropā pircēji veikalos pērk vairumā, mazāk tērē laiku ikdienas pirkumiem un tērē vairāk vairāk naudas, tad Latvijā tēriņi nav tik lieli, cilvēki biežāk apmeklē veikalus un vairāk izvēlas svaigus produktus, kas pārsvarā nozīmē vietējos produktus.

Kā ziņots, "LNT ziņas" jūlija beigās vēstīja, ka Latvijā drīzumā varētu ienākt Vācijas zemo cenu veikalu tīkls "Lidl", kas jau iegādājies zemes gabalu vairumtirdzniecības bāzes izbūvei.

Raidījums noskaidrojis, ka zemesgabala Rīgā, Dzelzavas ielā 75b, kur plānota koku izciršana jaunbūvējama lielveikala dēļ, īpašuma attīstītājs ir SIA "Investīciju aģentūra", kurai ir noslēgts līgums par zemesgabala pārdošanu uzņēmumam SIA "MMS Property", kurš savukārt pieder vācu uzņēmumam "CE - Beteiligungs GmbH". Balstoties uz publiski pieejamu informāciju, šis uzņēmums ir "Lidl" ķēdes attīstītājs gan Igaunijā, gan Lietuvā.

"Lidl" līdz šim nav paziņojis par ienākšanu Latvijas tirgū. "Lidl" veikalu tīkls patlaban darbojas Lietuvā.

"Lidl" 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Savu lēmumu "Lidl" pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Latvijā uzņēmums tolaik labi nopelnīja, pat neatvēris nevienu veikalu, jo nekustamo īpašumu buma laikā izdevīgi pārdeva iegādātos īpašumus. Trīs gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - SIA "Lidl Latvija" peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu, liecina "firmas.lv" informācija. Daļu no "Lidl" īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls "A-Selver", taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.