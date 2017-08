Latvijā 58% strādājošo darba devējs apmaksā veselības apdrošināšanu

Tostarp visvairāk apdrošināto darbinieku ir finanšu, kā arī informācijas tehnoloģiju (IT) un telekomunikāciju jomās - pa 71%, seko tieslietas - 68%, kā arī ražošana un valsts/budžeta iestādes - pa 66%. Savukārt pēdējā vietā ir celtniecība un nekustamais īpašums - 26%. Darba devēja apmaksāta veselības apdrošināšanas polise ir 60% sieviešu un 56% vīriešu.

"Veselības apdrošināšana vēl nesenā pagātnē bija īpašs bonuss, ko darba devējs piedāvāja, lai piesaistītu savam uzņēmumam labākos speciālistus. Tomēr mūsdienās tas jau no motivējošā faktora ir pārtapis par higiēnisko, kad darbinieki to sāk uztvert par pašsaprotamu un, ja darba devējs nepiedāvā veselības apdrošināšanu, tas uzņēmumā nodarbinātos padara atvērtākus pret darba piedāvājumiem no konkurējošiem uzņēmumiem," sacīja "WorkingDay Latvia" mārketinga direktors Māris Silinieks.

Pētījumā piedalījās 1588 respondenti.

"WorkingDay Latvia" ir personāla atlases un darbinieku nomas uzņēmums.