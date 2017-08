"New Yorker" drēbju veikali pērn Latvijā nopelnījuši 1,65 miljonus eiro

Vadības ziņojumā teikts, ka aizvadītajā gadā uzņēmums turpināja veiksmīgi attīstīties, būtisku nozīmi piešķirot zīmola "New Yorker" nostiprināšanai Latvijas tirgū.

Kopumā pagājušā gada beigās uzņēmums pārvaldīja piecus "New Yorker" veikalus Rīgā, Valmierā un Liepājā.

Atbilstoši ziņojumam, vadība optimistiski vērtē uzņēmuma nākotnes darbību. Uzņēmuma vadība 2017.gada laikā plāno palielināt tirdzniecības apjomus un darbinieku skaitu.

"New Yorker Latvija" 2015.gadā strādāja ar 7,997 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 1,272 miljonu eiro apmērā.

SIA "New Yorker Latvia" dibināta 2006.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 213 400 eiro. "New Yorker Latvija" pilnībā pieder Vācijā reģistrētajai "New Yorker Retail International GmbH".