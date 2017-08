"Facebook" pētnieki atklāja, ka divi roboti, kas darbojās tīkla mākslīgā intelekta nodaļā, sākuši neparastā veidā sazināties viens ar otru. Roboti vārdā Bobs un Alise izgudrojuši paši savu valodu.

Bob: "I can can I I everything else."

Alice: "Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to."