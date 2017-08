No amata atkāpies "Latvijas autoceļu uzturētāja" valdes priekšsēdētājs Kononovs

Kononovs atbilstoši Komerclikumam iesniedzis paziņojumu par amata atstāšanu LAU un par to informējis akcionāru - Satiksmes ministriju. Amatu viņš atstāj no otrdienas.

Uzņēmumā skaidroja, ka Kononovs nolēmis atkāpties personīgu iemeslu dēļ. Par LAU valdes priekšsēdētāju viņš kļuva 2011.gada novembrī, savukārt šā gada novembrī būtu beidzies viņa otrais pilnvaru termiņš uzņēmuma vadītāja amatā.

Kompānijas padome drīzumā iecels valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, lai nodrošinātu uzņēmuma darba nepārtrauktību. Vienlaikus padome izsludinās atklātu konkursu uz LAU valdes priekšsēdētāja amatu.

Darbu uzņēmuma valdē turpina Guntis Karps, Anastasija Udalova un Oskars Zemītis.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS "Centrālā reģiona ceļi", AS "Latgales ceļi", AS "Kurzemes ceļi", AS "Vidzemes ceļi". LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.