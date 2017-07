AS "Latvijas mediji" valdes priekšsēdētājs Guntars Kļavinskis. (Foto: LETA)

"Lauku avīze" maina nosaukumu

Laikraksta "Latvijas Avīze" izdevējai AS "Lauku avīze" mainīts nosaukums, turpmāk to sauks AS "Latvijas mediji", otrdien informē "Latvijas Avīze".