Radio žurnālisti Liepājā novēroja, ka kādā vakarā no lidmašīnas izkāpuši aptuveni 50 pasažieri, kuri lidojuši gan no Rīgas, gan uz reisu pārsēdušies no citiem galamērķiem Eiropā.

"Atlidoju no Kopenhāgenas uz Liepāju. Tikai stundiņu Rīgā bija jāpagaida - sēdies nākamajā lidmašīnā un esi mājās. Izmantoju lidojumus darba vajadzībām," saka kāds atlidojušais pasažieris, ziņo lsm.lv.

"Atlidoju no Oslo, atlidoju ļoti labi," iespaidos dalās cita pasažiere. "Rīgā pārsēdos, noteikti daudz ērtāk nekā ar autobusu. Izmantoju lidojumus ne pirmo reizi."

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa uzskata, ka šobrīd būtiskākais ir būt pārliecinātiem, ka avioreisi turpināsies ilgtermiņā un nebūs tikai uz īsu brīdi. Cilvēki interesējas par lidojumiem, zināms, ka lidmašīnu izmanto mūziķi, kuri lido uz koncertzāli "Lielais dzintars".

Lidostas vadītājs Agris Sprūde uzskata, ka par to, kā sokas ar lidojumiem, varēs spriest sezonas noslēgumā.

Lidojumi pašlaik notiek trīs reizes nedēļā, agri no rīta un vēlu vakarā. Agrie rīta lidojumi plkst. 5.45 no Liepājas ir izvēlēti, lai nodrošinātu iespēju ērti lidot uz citiem galamērķiem.

Lidojumi uz Liepāju atsākās 16. maijā un tos izpilda "airBaltic" "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīna.

