Viņš atzīmēja, ka turpmākajos desmit gados ostai ir jāparāda, ka tā spēj attīstīties. "Mums ir nopietni jāstrādā pie kravu diversifikācijas, lai mēs spētu palielināt konteineru plūsmas un ģenerālkravu plūsmas, lai samazinātu atkarības risku no beramajām kravām. Ostai šis potenciāls ir gan no transporta loģistikas viedokļa, gan arī no infrastruktūras viedokļa," teica Zeltiņš.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka šajā gadījumā runa nav par pārkrauto beramkravu apmēra samazinājumu, bet gan par pārkrauto kravu proporciju maiņu.

Tāpat viņš norādīja - tas, ka Krievija attīsta savas ostas, nav nekas jauns. "Šis risks ir jāņem vērā, bet tajā pašā laikā Rīgas ostai ir daudzas priekšrocības gan attiecībā uz distanci, gan attiecībā uz loģistiku," pauda Zeltiņš.

Viņš arī atzīmēja, ka tranzīta ceļš no Austrumiem uz Rietumiem ir pastāvējis vienmēr, tostarp pēdējā laikā aktīvi tiek strādāts pie kravu piesaistes no Ķīnas. "Tas nav viegls un arī nebūs viegls process, kā arī tas nebūs ātrs process, taču visiem kopā pie tā ir jāstrādā," sacīja Zeltiņš.

Jaunieceltais Rīgas brīvostas pārvaldnieks tuvākajos gados ostā prognozēja izaugsmi, konkrētus skaitļus nenosaucot.

Rīgas brīvostas valde piektdien, 28.jūlijā, apstiprināja Zeltiņu ostas pārvaldnieka amatā. Darbu pārvaldnieka amatā Zeltiņš sāks no otrdienas, 1.augusta.

Zeltiņa kandidatūru Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatam virzīja amata pretendentu atlases un izvērtēšanas komisija, kas vairākās kārtās vētīja kopumā 24 pretendentus.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka amats kļuva vakants pēc tam, kad to šā gada 10.martā pēc paša vēlēšanās atstāja Leonīds Loginovs, kurš Rīgas brīvostu vadīja kopš 1998.gada.