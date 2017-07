Darījuma izvērtēšanas laikā KP konstatēja, ka "Areti International Group Limited" neveic saimniecisko darbību Latvijā. Tomēr ar šo kompāniju ir saistīti divi uzņēmumi, kas Latvijā veic saimniecisko darbību - AS "Dinamo Rīga" un SIA "Areti Baltic Holding" - un darbojas nesaistītos tirgos.

Savukārt "Latvijas Propāna gāze" komercdarbību veic propāna gāzes ražošanas un gāzveida kurināmā vairumtirdzniecības tirgū, veic gāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecību, kā arī nodrošina propāna gāzes sadali pa gāzes vadiem un propāna gāzes glabāšanu.

"Ņemot vērā, ka katrs minētais uzņēmums darbojas atsevišķos tirgos, KP nekonstatēja horizontālu pārklāšanos, kā rezultātā konkurence netiek ietekmēta nevienā no tirgiem. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams," uzver KP.

Kā liecina SIA "Firams.lv" informācija, SIA "Latvijas Propāna gāze" dibināta 2000.gadā, un sākotnēji tā pilnībā piederēja AS "Latvijas Gāze", bet vēlāk Šveicē reģistrētai kompānijai "Massonyx LTD". Kopš 2015.gada "Latvijas Propāna gāzes" vairākuma akcionārs bija Kiprā reģistrēta kompānija "Semental Holdings Limited", kurai piederēja 75% uzņēmuma akciju, bet atlikušie 25% - "Massonyx Holding Ltd". Šā gada maijā visas uzņēmuma daļas nonākušas "Areti International Group Limited" īpašumā.

"Latvijas Propāna gāzes" pamatkapitāls ir 7 142 815 eiro. 2016.gadu uzņēmums noslēdza ar 56 505 268 eiro apgrozījumu un 906 082 eiro peļņu.

SIA "Areti Baltic Holding" reģistrēta 2009.gadā, kuras vienīgais īpašnieks bija Juris Savickis, taču kopš 2016.gada augusta Savicka īpašumā ir 34% "Areti Baltic Holding" daļas, bet 66% pieder Kiprā reģistrētai kompānijai "Aretigas Holding Limited".

"Areti Baltic Holding" pamatkapitāls ir 100 000 eiro. Uzņēmums kopš tā dibināšanas nav nodarbojies ar saimniecisko darbību.

Savukārt AS "Dinamo Rīga" dibināta 2008.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 916 522 eiro. Kā liecina informācija hokeja kluba mājaslapā, "Dinamo Rīga" lielākais akcionārs ir "Itera International Energy". Akcionāru vidū ir arī Juris Savickis, Guntis Ulmanis, Guntis Rāvis, Aigars Kalvītis, Aldis Pauniņš un Krists Freibergs.

"Dinamo Rīga" pērn cieta zaudējumus 600 347 eiro apmērā, bet uzņēmuma apgrozījums pērn bija 10,295 miljoni eiro, kas ir par 15% mazāk nekā 2015.gadā, liecina "Firmas.lv" informācija. "Dinamo Rīga" apgrozījums 2015.gadā bija 12,13 miljoni eiro, bet peļņa - 624 608 eiro.