FM skaidroja, ka tas nepieciešams, jo plānots piemērot lielākas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides ziedojumiem. Akcīzes nodokļa priekšlikuma būtība ir straujāka likmju celšana alkoholiskajiem dzērieniem, alum un cigaretēm, proti 2018.gadā tiks noteiktas tās likmes, kas bija paredzētas 2019.gadā, un attiecīgi 2019.gadā tās likmes, kas bija paredzētas 2020.gadā.

Ministrijas priekšlikums paredz no 2018.gada 1.jūlija akcīzes nodokļa likmi cigaretēm noteikt 78,7 eiro par 1000 cigaretēm iepriekš plānoto 70,7 eiro vietā.

Akcīzes nodokli alum iecerēts kāpināt līdz 6,8 eiro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu iepriekš plānoto 5,6 eiro vietā.

Savukārt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokli rosināts noteikt 1670 eiro par absolūtā spirta procentu iepriekš plānoto 1450 eiro vietā.

LANA: tā ir katastrofa alkohola nozarei

Finanšu ministrijas (FM) rosinājums vēl straujāk celt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem Latvijas alkohola nozarei ir katastrofa, pauda Latvijas alkohola nozares asociācijas (LANA) izpilddirektors Dāvis Vītols.

Vītols uzsvēra, FM piedāvājums atgādina vēsturisko pieredzi, kad laikā no 2008. līdz 2011.gadam alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likme Latvijā pieauga par 41%, kā dēļ alkohola legālie pārdošanas apjomi samazinājās par 44% un akcīzes ieņēmumi saruka par 16% jeb 16 miljoniem eiro.

"Priekšlikums tapa strauji, lielā paātrinājumā, un tajā nav pieminēti visu alkoholisko dzērienu veidi, kā piemēram, vīni un starpprodukti. Minēti tikai pārējie alkoholiskie dzērieni un alus, līdz ar to piedāvājums izskatās ļoti nekvalitatīvs un nepilnīgs. Vērtējot tā ietekmi uz alkohola nozari, efekts ir katastrofāls - 35% akcīzes nodokļa kāpums divos gados, viennozīmīgi nozīmē, ka mēs būsim lielā mīnusā," teica Vītols.

Viņš uzsvēra, ka FM piedāvājums vērtējams kā fiskāli negatīvs, un alkohola tirgus Latvijā samazināsies daudz straujāk nekā līdz šim. "Zaudēsim ne tikai vietējo tirgu, bet arī Igaunijas kaimiņi pie mums brauks ievērojami mazāk, jo mums akcīzes likmju palielinājums būs ievērojami lielāks nekā viņiem. Līdz ar to viņiem vairāk nebūs vēlmes pie mums braukt iegādāties alkoholu. Tādējādi zaudēsim viņu tirgu, kas patlaban veido 10% no kopējā alkohola tirgus Latvijā," teica Vītols.

Viņš uzsvēra, ka LANA ieskatā FM fiskālie aprēķini ir absurdi, un nav izprotams, uz kādiem aprēķiniem tie ir balstīti. LANA joprojām aicina valdību palikt pie iepriekš apstiprinātā akcīzes nodokļa pieauguma plāna - akcīzes nodokļa likmi vīnam, raudzētajiem dzērieniem ar spirta saturu virs 6% un starpproduktiem ar spirta saturu līdz 15% kāpināt no 78 eiro šogad līdz 82 eiro nākamgad par 100 litriem, turpretī starpproduktiem ar lielāku spirta saturu - no 130 eiro šogad līdz 135 eiro nākamgad par 100 litriem. Savukārt spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokļa likmei būtu jāpalielinās no 1450 eiro šogad līdz 1500 eiro 2018.gadā par 100 litriem.

Vītols teica, ka precīzāk FM piedāvājuma fiskālo ietekmi uz alkohola nozari varēs izvērtēt rītdienas laikā.

Kā ziņots, Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot straujāk celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam.