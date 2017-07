Vēstulē, kurā pavārs pauž savu neapmierinātību ar dienestu, cita starpā arī pieminēts fakts, ka VID inspektori restorānu pārvērš par savu "biroju", stundām ilgi sēžot tur, un viesu klātbūtnē "pratinot" uzņēmuma darbiniekus. Tas, pēc Dreibanta teiktā, rada uzņēmumam tiešus zaudējumus.

Nerediģēts citāts no viņa atklātās vēstules: "Jebkurā gadījumā – lai sadarbība izveidotos veiksmīga, VID inspektoriem būtu nepieciešama kaut neliela izpratne par jomu, kurā notiekošos procesus viņiem uzdots pārbaudīt. Šķiet, ka tas nebūtu grūti – ja jau VID ir sadarbība ar LVRA, tad LVRA būtu varējis efektīvi konsultēt VID darbiniekus par to, kā noris restorānu darbība, un it īpaši par to, kā izturēties pārbaudes laikā, lai netraucētu un nešokētu restorāna viesus, tādējādi radot uzņēmumiem zaudējumus... kas, taču, nebūtu vēlams, jo kurš gan tādā gadījumā maksātu nodokļus? Vēlos uzsvērt – man nav iebildumu pret to, ka tiek veiktas pārbaudes, bet liela problēma ir tā, ka VID darbinieki šo procesu veic nekorekti, neētiski un neefektīvi – viesu klātbūtnē tiek "pratināti" uzņēmuma darbinieki, VID pārstāji stundām ilgi sēž restorānā, pārvēršot to par savu personīgo biroju, kas rada restorānam tiešus zaudējumus – katrai restorāna sēdvietai sevi ir jāatpelna, ja restorāns vēlas "izdzīvot"."

Uz to VID vadītāja atbildē: "Kas attiecas uz veiktajām pārbaudēm kafejnīcās un restorānos, tad to mērķis ir “konsultē vispirms” ietvaros novērst ieņēmumu nereģistrēšanu un darbinieku pilna nostrādātā darba laika neuzrādīšanu. Uz tām pārsvarā dodas divi inspektori un, veicot novērošanu, viņi atrodas blakus elektroniskajiem kases aparātiem un viesmīļu stacijām, jo tad restorānam ir jāreģistrē katrs veiktais darījums.

Tāpat apsekošanas laikā tiek aptaujāti darbinieki, bet to cenšamies darīt pēc iespējas nostāk no galdiņiem vai kādā brīvākā restorāna nostūrī. Nav tiesa, ka VID darbinieki pārvērš restorānu par savu ofisu. Jebkurā gadījumā pārbaudes bez iemesla netiek veiktas. Ja uzņēmums ir gatavs iznākt no pelēkās zonas un maksāt darbiniekiem algu atbilstoši nozares vidējam atalgojuma līmenim, tad par minēto viņš var informēt VID pārstāvjus, un, izskatot veiktās korekcijas darba laika uzskaites tabelēs, darba līgumos un darba devēja ziņojumos, VID pārstās veikt uzņēmumu apsekošanu un novērošanu."

Tagad Dreibants sociālajā tīklā "Facebook" raksta, uzrunu sākot ar "I.Cīrules kundze, vēlreiz Jums pastāstīšu to, kas, jūsuprāt, ir uzņēmēju fantāzijas".

"Ejot garām vienam Rīgas restorānam manu uzmanību piesaistīja jocīgs skats - pie liela loga ar skatu uz vēsturiskām celtnēm sēž divi cilvēki, sešvietīgu galdu nokrāvuši ar papīriem, līdzpaņemtu ūdeni, un blakus stāv sabijusies kundze. Kā izrādījās, tie ir VID darbinieki darba uzdevumā," raksta Dreibants, atgādinot VID vadītājai viņas iepriekšējā atbildē pausto.

"VID darbiniekiem neienāk prātā piedāvāt cilvēkiem apsēsties un normāli uzdot sev vēlamos jautājumus, izsauc pa vienam, nostāda miera stājā, un sākas pratināšana. Neticēsiet, bet šāda ierēdņu rīcība uzņēmumam rada zaudējumus. Kāpēc Jūs neticat uzņēmējiem? ATKĀRTOJU - esmu PAR nepieciešamām pārbaudēm, bet esmu PRET pazemojumiem no valsts ierēdņiem. Es MĪLU valsti LATVIJA un gribu, lai Valsts MĪL savus pilsoņus," saka feisbukā raksta Dreibants.

Dienestā portālam Kasjauns.lv apstiprināja, ka šefpavāra publicētajā attēlā redzami VID inspektori, veicot novērojumu kādā uzņēmumā.

VID Sabiedriskās attiecības daļas pārstāvji norādīja, ka, lai arī uzņēmēji visas VID aktivitātes dēvē par "auditiem", pārbaudes atšķiras un šajā attēlā redzams "novērojums", kas pēc savas būtības nozīmē klātbūtni pārbaudāmajā iestādē. Vaicāta, vai novērojuma laikā ir tik būtiski sēdēt tik pamanāmā vietā, VID pārstāve norādīja, ka vietai dažkārt ir nozīme, jo inspektori novēro, kā tiek izsniegti čeki, kā arī citas būtiskas nianses.

Dienestā vienlaikus sola sabiedrībai detalizētāk izskaidrot VID inspektoru darba metodes, lai būtu vieglāk izprast, kāpēc reizēm dienesta darbinieki rīkojas tieši šādā veidā.

