LLKC Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Valda Empele informēja, ka platībmaksājumu atbalstam aizvadītajā gadā Lauku atbalsta dienestā bija pieteikti 89,73 hektāru lauku, kuros audzē ķiplokus. Taču tā ir tikai platība no laukiem, kas lielāki par 0,3 hektāriem, jo reālo ķiploku stādījumu ir vismaz divas reizes vairāk.

Tā kā pagaidām ar ķiploku ražību Latvijā ir salīdzinoši zema un nepārsniedz četras tonnas no hektāra, intensīvi jāstrādā pie ražības palielināšanas, lai varētu Latvijas tirgu nodrošināt ar pašaudzētiem ķiplokiem. Lai iegūtu lielāku ražu, ir svarīga kaitīgo ar organismu, slimību un kaitēkļu ierobežošana, norāda eksperte.

LLKC atgādināja, ka šā gada 11. jūlijā Beverīnas novada Trikātas pagasta zemnieku saimniecībā "Skujiņas" notika LLKC un Valmieras konsultāciju biroja rīkotā izmēģinājuma lauku diena – seminārs "Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā", kas tika organizēts divās daļās. Pirms došanās uz lauku notika izglītojošais seminārs, lai novērtētu, kā šogad auguši ķiploki.

Lauku dienas otrajā daļā dalībnieki devās uz lauka apskatīt ķiploku stādījumus. Pasākumā bija ieradušies ķiploku audzētāji no visiem Latvijas novadiem, un tālākie dalībnieki bija mērojuši ceļu no Durbes un Aknīstes. Tāpēc, apskatot ziemas ķiplokus uz lauka, dalībnieki varēja dalīties pieredzē par to, kā stādījumi izskatās citos Latvijas reģionos. Galvenais secinājums bija, ka noteicošākais ziemas ķiploku audzēšanā ir laika apstākļi. Nozares profesionāļi Gunita Bimšteine, Māris Narvils, Imants Missa un Beverīnas novada Trikātas pagasta zemnieku saimniecības "Skujiņas" saimnieks Gatis Skujiņš sniedza konsultācijas, kā par spīti dabas kaprīzēm palīdzēt ķiplokam izaugt. Cik zināms, šogad ziema, pavasaris un vasara nav labvēlīga ķiploku augšanai.

Demonstrējums "Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā" notika Beverīnas novada Trikātas pagasta zemnieku saimniecībā "Skujiņas" un tika ierīkots Valsts Lauku tīkla pasākuma "Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošanas laukkopībā un dārzeņkopībā" ietvaros sadarbībā ar LLKC augkopības nodaļas speciālistiem.